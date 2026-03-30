CCU lanza la segunda edición de su Programa de Formación Laboral para Jóvenes

En 2025, la primera edición del programa formó a 36 jóvenes de Mendoza y Luján, de los cuales el 80% ya consiguió empleo formal. Este año, la iniciativa suma a Salta y amplía la red de aliados estratégicos.

Usina Ferré (3) Durante seis meses, 60 jóvenes de Mendoza, Luján y Salta recibirán capacitación.

"En Pescar trabajamos para que la formación se transforme en empleo. Cuando empresas como CCU se comprometen y abren sus puertas, el impacto es real: los jóvenes acceden a experiencias dentro del mundo laboral, desarrollan sus habilidades y talento, y pueden proyectar un futuro mejor. Ya no alcanza sólo con educar para el mundo del trabajo, tenemos que generar inclusión laboral real." comentó”, Silvia Rueda de Uranga, Directora de la Fundación Pescar,

El programa es implementado junto a Fundación Pescar, organización con más de 20 años de trayectoria en formación e inserción laboral. Además, cuenta con la participación de Carrefour, Huentala y Luján Walk, que ofrecen sus espacios para las prácticas profesionales.

La inscripción está abierta hasta el 30 de abril y se realiza a través del siguiente link.