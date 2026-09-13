Yoga y meditación: el entrenamiento invisible que potencia a los campeones y cuesta incorporar en Mendoza

Y en los últimos tiempos, el seleccionado femenino de hockey sobre césped, Las Leonas revitalizó el tema con la incorporación de un instructor de yoga en su cuerpo técnico. El plan integral de entrenamiento aplicado en el último Mundial las llevó al triunfo por tercera vez en su historia.

El deporte en Mendoza, a la expectativa

Al examinar el escenario deportivo en Mendoza, la realidad muestra una marcada distancia con respecto a lo que sucede en Buenos Aires o en los principales centros deportivos de Europa y Estados Unidos.

Mientras que en torneos de primer nivel como la Premier League de Inglaterra o en los seleccionados nacionales de distintas disciplinas estas metodologías forman parte de la agenda semanal de trabajo desde hace años, en los clubes y centros de entrenamiento mendocinos la práctica aún no logra afianzarse de forma orgánica ni sistemática.

Salvo por algunas experiencias puntuales, charlas esporádicas o la iniciativa individual de deportistas que deciden tomar clases particulares por su cuenta, las estructuras deportivas locales conservan todavía cierta cautela y resistencia para hacerle un lugar permanente a estas herramientas de mindfulness dentro de sus esquemas de entrenamiento diario.

De la NBA a Las Leonas: se consolida un método integrador

La expansión global de la atención plena o mindfulness en las últimas décadas facilitó la inserción de la meditación en terrenos alejados de su mística tradicional, encontrando en la alta competencia un espacio ideal para su desarrollo.

Uno de los antecedentes significativos dentro de los deportes de equipo se remonta a la década de 1990 con Phil Jackson, el célebre entrenador de los Chicago Bulls y luego de Los Angeles Lakers, quien introdujo sistemáticamente el yoga, la meditación y el tai chi para el trabajo mental y emocional de sus planteles, logrando obtener 11 anillos de campeonato en la NBA.

En nuestro país, el reflejo más reciente de esta metodología integrada formalmente al trabajo de un cuerpo técnico en un deporte en equipo quedó expuesto con la consagración de la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped.

El instructor de yoga Jorge Talia junto a Las Leonas. Se integró al cuerpo técnico y entrenó a las chicas campeonas durante el último Mundial de Hockey 2026. Foto: Gentileza Jorge Talia

Jorge Talia, profesor de Educación Física y especialista que entrenó en yoga y meditación a Las Leonas, analiza para Diario UNO el trasfondo de este proceso de transformación.

"Trabajé muchos años como preparador físico en fútbol. Luego, por una decisión personal, empecé a practicar yoga y meditación, y ahí me di cuenta de la utilidad que tenían para los deportistas con los que trabajaba. Me puse a investigar y vi que esto se venía aplicando hace mucho tiempo", rememora.

Y distingue que "en deportes individuales esto es notorio porque el atleta debe hacerse cargo rápidamente de su propio juego sin poder posarse en un compañero; pero en el fútbol europeo, como en la selección de Alemania -que tiene un profesor de yoga en su cuerpo técnico hace unos 15 años-, es algo sumamente instalado", explica Talia.

El rol de la preparación mental cobra una dimensión determinante según el tipo de disciplina y la naturaleza del compromiso deportivo. No se juegan los mismos procesos psicológicos en un torneo de largo aliento que se extiende durante todo un año que en una competencia internacional corta o una prueba atlética de pocos minutos donde años de preparación se resumen en un instante.

En ese sentido, un estado de tensión no regulado adecuadamente termina provocando una merma directa en el rendimiento físico del atleta. Los entrenadores de vanguardia comprenden que la técnica, la táctica y la preparación física son pilares indispensables de base, pero que el aspecto mental y emocional, si queda descuidado, puede neutralizar todas las demás virtudes del deportista.

El desafío de afianzar la práctica de yoga en el deporte de élite

A pesar de los logros obtenidos por equipos mendocinos y del creciente interés de distintos atletas, la incorporación de estas disciplinas en la cotidianeidad de las instituciones locales enfrenta barreras culturales y de espacio dentro de las apretadas agendas semanales de entrenamiento.

Jorge Talia remarca que el abordaje del bienestar mental no puede ser considerado como una actividad aislada ni como una solución milagrosa frente a una final inminente, sino como un proceso regular que requiere tanta constancia como la preparación física habitual.

"Acá en Argentina lentamente se va viendo, pero en el fútbol, por ejemplo, hay mucha resistencia aún. Lo que no se ha desarrollado todavía es la práctica sistemática. Esto es un entrenamiento mental y emocional como cualquier otro; no es que vas un día y mágicamente suceden cosas, hay que entrenar la mente para utilizar estas herramientas en los momentos críticos", aclara.

La práctica de yoga o meditación como parte del entrenamiento en un deporte se da cada vez con mayor frecuencia. Foto: Gentileza Jorge Talia

Y suma que "los clubes sufren porque la semana de trabajo es muy acotada, siempre falta algo técnico o táctico por trabajar o queda una pasada física más por hacer. Cuesta generar el espacio y darle la misma prioridad a lo mental que a lo físico, a pesar de que entrenadores de trayectoria reconozcan su valor estratégico", profundiza el instructor de yoga de Las Leonas.

El especialista insiste en que el deportista debe ser comprendido desde una perspectiva holística, entendiéndolo ante todo como un ser humano cuyas fluctuaciones emocionales y situaciones personales impactan directamente en su producción competitiva.

Las herramientas de gestión emocional y regulación del estrés no solo sirven para afrontar la tensión de una competencia deportiva, sino que trascienden el plano del alto rendimiento para brindar beneficios en la vida cotidiana de quienes las aprenden a utilizar.

Flexibilidad y prevención de lesiones en el deporte mendocino

En las ocasiones en que estas metodologías se han implementado en Mendoza, los resultados observados tanto en la mejora de la movilidad articular como en la prevención de dolencias físicas han sido positivos.

Un caso testigo en el ámbito local ocurrió en el rugby, una disciplina caracterizada por un elevado nivel de contacto, fricción y desgaste corporal.

Juan Abraham, instructor de DeRose Method en la provincia, recuerda el trabajo realizado con el equipo del club Los Tordos y cómo debieron derribar ciertos prejuicios para demostrar la efectividad del método.

"Con el deporte de alto rendimiento tenemos mucha experiencia porque nuestra práctica es ideal: desarrolla fuerza y flexibilidad sin el impacto aeróbico tradicional, enfocándose en la biomecánica, la respiración y el foco mental", define Abraham.

La experiencia en un deporte de fricción como el rugby

Y precisa: "Cuando hablamos con los preparadores físicos de Los Tordos, ellos nos plantearon un problema: preparan jugadores jóvenes que pesan 100 kilos y corren a gran velocidad, pero si no tienen desarrollada la elongación, la flexibilidad o la fuerza unipodal que te mantiene en equilibrio, se lesionan. En un deporte de fricción, una lesión significa estar meses parado. Nosotros no suplimos su entrenamiento, lo complementamos para evitar lesiones y lograr que lleguen mejor preparados a la competencia".

La respuesta de los rugbiers mendocinos tras esa intervención grupal se tradujo en una mayor conciencia corporal, al punto de que varios integrantes del plantel continuaron asistiendo de manera particular a las sedes del centro DeRose Method para mantener los beneficios obtenidos.

Juan Abraham resalta que el incremento de la flexibilidad sin pérdida de tono muscular marca una diferencia sustancial en la longevidad de los deportistas, e ilustra la adopción de estas técnicas con una experiencia vivida en la previa de un campeonato de rugby local.

En 2018 el equipo de rugby del club Los Tordos practicó el DeRose Method como parte de sus entrenamientos. Foto: Gentileza Juan Abraham

"Antes de jugar una final en 2018, los chicos de Los Tordos me llamaron a la noche desde el hotel donde estaban concentrando para pedirme una sesión de mentalización. La hicimos por teléfono, con el altavoz encendido mientras todos escuchaban", recuerda.

Y detalla: "La mentalización, que es lo mismo que hace un deportista de élite como Ronaldo antes de ejecutar un tiro libre al verbalizar lo que va a suceder, ofrece herramientas concretas de concentración y respiración que funcionan en el instante mismo del partido. Hoy la gente y los deportistas tienen mucha más conciencia de esto porque ven que realmente da resultados", concluye el instructor.

La mirada del tenis y la necesidad de institucionalizar la herramienta

En disciplinas de carácter individual como el tenis, donde el desgaste psicológico y la capacidad de sobreponerse al error punto a punto resultan determinantes, el equilibrio entre el cuerpo y la mente adquiere una dimensión aún más evidente.

Nicolás Parra, preparador físico con una trayectoria de 25 años en la academia del Andino Tenis Club de Mendoza, valora este abordaje integral del deportista, aunque reconoce la brecha existente entre la teoría y la práctica dentro de las rutinas en los clubes de la provincia.

"Me parece excelente el trabajo integral de entrenamiento del cuerpo con la mente, incorporando técnicas de meditación, yoga o pilates. Es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo a nivel internacional con referentes como Novak Djokovic, que lo predican abiertamente", considera.

En el Andino Tenis Club, como en otros clubes de Mendoza, todavía no se integran estas prácticas de yoga o meditación a la rutina deportiva. Foto: Gentileza Nicolás Parra

Parra remarca que esta metodología en el deporte "es fundamental para la prevención de lesiones, para bajar las cargas de trabajo y entender que no todo pasa por correr o hacer pesas. Tiene que haber un momento de relajación, de bajar las pulsaciones, de trabajar la flexibilidad y de entrenar la mente, porque el cuerpo y la cabeza funcionan unidos en la cancha".

Pese a que el Andino Tenis Club ofrece dentro de su grilla social clases de pilates y yoga para sus socios, estas disciplinas se desarrollan de manera independiente y no están articuladas dentro del programa formal de entrenamiento de los tenistas en formación o de competición.

Cómo darles tiempo y lugar a prácticas innovadoras

El preparador físico señala la conveniencia de dar un paso hacia la integración formal de estas actividades para fortalecer el aspecto temperamental de los jóvenes tenistas.

"Nosotros no lo tenemos incorporado en la rutina de la academia, aunque me parece una gran idea para empezar a sumar al menos una vez cada 15 días. Sé que hay chicos que lo hacen por su cuenta, y lo veo genial porque es un trabajo armónico que sincroniza la cabeza con el cuerpo. En las pretemporadas de doble turno dejamos un día para bajar cargas, respirar y elongar, pero no es una práctica fija", reconoce Nicolás Parra.

Y en específico sobre el deporte al que se dedica, percibe que "en el tenis hay que bajar pulsaciones y pensar en el punto que viene; a veces la cabeza de los tenistas es frágil y, aunque jueguen muy bien técnicamente, sufren desde el pensamiento. Darles estas herramientas sería enseñarles a entrenar también la cabeza", analiza.

Este panorama local abarca también otras experiencias registradas en deportes de combate, como el gimnasio de alto rendimiento Pandolfino Box, donde tiempo atrás se integró el yoga a la preparación de sus boxeadores profesionales con el objetivo de brindarles una formación integral.

Luego de la experiencia en Los Tordos, varios jugadores de rugby siguieron tomando clases individuales de DeRose Method. Foto: Gentileza Juan Abraham

De la ronda de consultas realizada a diversos clubes y centros de entrenamiento mendocinos se desprende un diagnóstico similar: existe un reconocimiento unánime sobre los beneficios del entrenamiento mental y emocional, pero la escasez de instructores especializados en el área deportiva, la falta de presupuesto y la prioridad otorgada a los aspectos tácticos continúan dilatando su consolidación en las grillas semanales de trabajo.

La inquietud por avanzar hacia un modelo de entrenamiento más completo e integral ya está instalada tanto en los cuerpos técnicos como en los propios deportistas, y seguramente marcará el camino hacia una transformación en el deporte regional.