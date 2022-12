Nicolás Alonso Barotto, líder en la CAME: "Hay jóvenes que apuestan al país, la salida no es Ezeiza"

Nicolás Alonso Barotto CAME Joven 2.jpg La mesa federal de CAME Joven, que preside el mendocino Nicolás Alonso Barotto

El nuevo presidente del sector joven de la CAME (Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa), la entidad nacional más representativa de las pymes y el comercio, dialogó con Diario UNO y contó cuál es su punto de vista con respecto a la problemática con la que se tienen que enfrentar jóvenes que quieren emprender en el país, en un contexto económico tan difícil como el que se vive en la Argentina.

Qué es y cuáles son los objetivos de CAME Joven

Alonso Barotto explicó de qué se trata el trabajo que realiza CAME Joven.

Se trata de un equipo que está integrado por una mesa nacional, donde hay referentes de todas las provincias

“Nuestros objetivos principales son la formación de nuevos dirigentes, el apoyo de los jóvenes empresarios sub cuarenta de toda la Argentina (muchos de ellos son presidentes de sus propias cámaras) y la federalización de las preocupaciones y los logros de estos”

Para Alonso Barotto, la frase de que la salida es Ezeiza es muy trillada. Según aseguró, hay muchos jóvenes que emprenden o quieren emprender en Argentina y que siguen apostando por el país.

Hay mucha gente joven que ve que hay oportunidades en la Argentina

Reconoció que, tal y como le sucede al resto de las y los ciudadanos, el momento económico que están viviendo es extremadamente difícil, y según aseguró, el futuro no parece muy prometedor.

“El panorama para adelante es más complicado, a pesar del año electoral. Hoy la inflación está licuando todos los sueldos, tenemos una pérdida total de la noción del dinero, no sabemos cuántos salen las cosas. Ya no sabemos la diferencia entre lo caro y lo barato y esto es muy peligroso para el emprendedor y para la economía en general”.

A quienes representa la entidad

La CAME Joven representa a los empresarios del mundo Pyme sub cuarenta.

Abarca a los pequeños y medianos emprendedores. Al tipo que se levanta a las 6 de la mañana, que la rema, que tiene 4, 5 10 o 20 empleados No son los grandes empresarios de la Argentina, a ellos no los representamos

El presidente de la mesa nacional de CAME Joven explicó que se este sector es el motor económico de generación de empleo genuino.

Sin embargo, reconoció que a la economía ya no la mueve la clase media, el poder adquisitivo se pierde día a día ya que los sueldos son muy bajos, en promedio de 250 dólares.

De todas maneras, ve un futuro esperanzador en la fuerza y la inventiva de los jóvenes emprendedores.

Hay muchos chicos que están haciendo cosas muy pero muy copadas en Argentina. En Mendoza hemos ganado dos premios, Maderas Plásticas Mendoza, UCO Drone

El federalismo, objetivo principal de CAME Joven

Para Alonso Barotto, una de las claves del trabajo que realiza la CAME Joven es que tienen como objetivo primordial e federalismo.

Trabajamos en una mesa nacional, atendiendo las distintas problemáticas que tienen los y las emprendedoras de Mendoza como de Tierra del Fuego. Hoy tenemos representantes desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

Agregó, además que las realidades que ven son totalmente diferentes, sin embargo, todavía ven mucha dependencia de los jóvenes con respecto al Estado.

Esto es peligroso que todavía exista esa tendencia estadodependiente, porque el Estado no es generador de empleo genuino

En cambio de esto, lo que busca CAME Joven es ayudar a emprender. “Si cada emprendedor puede generar dos puestos de trabajo, la economía comienza a dinamizarse. Dos generás vos, dos el vecino, y esto empieza a traccionar la rueda de la producción tanto de un pueblo como de una gran ciudad”

Dificultades de los jóvenes empresarios

Según destacó, lo que más le impacta a cualquier joven empresario no solo es la inflación sino la cantidad de impuestos que actualmente tienen que pagar en Argentina

“La presión tributaria es demasiado fuerte, más para un emprendedor cuando comienza, hemos hecho propuestas de reducción de tasas municipales, para darles un respiro”

A los tres años, aseguró, la mayor cantidad de empresas fracasa. Por eso propone que esa sea la etapa en la que más se los respalde desde el Estado. Después de los 5 años ya puede empezar a obtener ganancias y lo que es más importante, a generar puestos de trabajo.

Pero reconoció que falta incubación, acompañamiento financiamiento accesible.

“Al emprendedor que vos le des dinero, lo va a poner a trabajar. No lo va a poner automáticamente en el sistema financiero. No va a comprar dólares, va a comprar una máquina, o va a plantar ajo, lo va a poner a producir”

La realidad de las Pymes de Mendoza

Una de las grandes dificultades de la provincia, es que desde hace años Mendoza no crece,

“No crecemos. Estamos en una situación bastante complicada, lo que sí ha crecido es la necesidad de mano de obra que no se consigue”

Explicó que en el lugar en el que vive y tiene su empresa, General Alvear, una zona predominantemente agroindustrial, no se consigue mano de obra para levantar la cosecha.

Destacó que lo que sí ha crecido en Mendoza es la economía del conocimiento y la tecnología. “Es un nicho muy interesante para avanzar que es la venta de desarrollo y programación al exterior”

Contó que hay mucha gente trabajando desde Mendoza, que puede vivir bien y cómodo vendiendo sus servicios al exterior.

Aseguró que, pospandemia, muchos negocios del centro cerraron, se volvieron al garaje de su casa, a empezar de nuevo.

Por esto, la problemática tiene Muchas aristas que no se pueden atacar por separado, pero hoy la columna vertebral es la inflación

Nadie toma el toro por las astas, según aseguró, nadie dice que lo va a solucionar.

"La clase política debería juntarse para esto, eso de la grieta no va más. Hoy los jóvenes estamos mirando hacia otro lado"

Cómo afectaron las heladas y qué hacer para ayudar a los productores

Según contó el joven empresario, en el sur mendocino -zona a la que él pertenece- los daños han alcanzado al 70% de la producción. "Hasta el que tenía riego por aspersión, también lo liquidó"

Los reclamos y las propuestas se han canalizado a través de las distintas cámaras regionales. Dijo, además, que las distintas cámaras presentaron algunos planes en los cuales se va a trabajar.

No nos movemos individualmente, nos juntamos con otras cámaras e hicimos los mismos reclamos. La helada fue general, por eso la respuesta tiene que ser para todos

Para Alonso Barotto, la asistencia del Estado en esta circunstancia puede servir si es inmediata.

"Si es como Mendoza Activa, que es un respaldo que llega a seis o siete meses, cuando lográs acceder al dinero, se te licua inmediatamente"

La sequía, otro problema que no encuentra solución en Mendoza

Para concluir, el empresario destacó que tanto para la agroindustria, como para la ganadería de zonas áridas, la sequía viene siendo una problemática cada vez mayor y que no encuentra solución.

La crisis hídrica lleva 14 años afectando a la provincia.

Ya hay una obra que está caída, que es Portezuelo. Nosotros desde el sur pedimos el trasvase del Río Grande al Río Atuel, una obra fundamental para que este oasis se mantenga y crezca y vuelva a tener la producción y las hectáreas irrigadas que tenía años atrás

Explicó, además, que esto debe complementarse con eficiencia hídrica en todas las fincas, pero para conseguirlo se necesita inversión y financiamiento acorde a la economía de cualquier productor, lo que implica que se le otorguen créditos blandos, que pueda devolver después de haber hecho la inversión en tela antigranizo o riego por goteo.

La crisis hídrica es cada vez peor año a año. Si hoy cada 15 días tenemos turnos de agua, el año que viene va a ser cada 20 días y dentro de un tiempo más, cada un mes.