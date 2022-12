Luis Zambonini, de proveedor de mayonesa a ser la cara visible y fundacional de McDonald´s en Mendoza

Luis Zambonini de la Casita Ronald Mc Donald (4).jpeg Foto: Axel Lloret

Mendoza fue el objetivo finalmente conseguido con creces. Tanto que se quedó a vivir aquí. Y mucho más, porque Zambonini también es responsable de la cara solidaria de McDonald´s: La Casa De Ronald McDonald, que en casi 20 años ha atendido y contenido las necesidades de familias enteras que tuvieron y tienen a sus hijos en tratamiento oncológico.

El ejecutivo recibe a Diario UNO en La Casa De Ronald McDonald, estratégicamente vecina del hospital pediátrico Humberto Notti. La Navidad comienza a respirarse en ese predio: una forma más de hacerle frente al dolor y a la adversidad. Invita a pasar. Barbijos para todos: cuidar la salud de esos pequeños en tratamiento es primordial por su alto grado de vulnerabilidad. Pasemos.

Luis Zambonini de la Casita Ronald Mc Donald (18).jpeg La casa solidaria está pegadita al hospital Notti para ayudar a familias que pasan semanas enteras y reciben allí alojamiento y contención en momentos difíciles como atravesar un tratamiento oncológico de un hijo. Foto: Axel Lloret

► TE PUEDE INTERESAR:

Mano a mano con la cara de McDonald´s

- Soy licenciado en tecnología de la industria de alimentos -comienza Luis Zambonini- pero después me gustaron más los negocios que el laboratorio. Hice un posgrado en marketing y trabajé en una empresa que tenía marcas como Mazola, Ades y Knorr Suiza, entre otras importantes, y por la relación con Hellmann´s, por haber sido proveedor de McDonald´s, que empezaba a desarrollarse en el país y buscaba crecer fuera de Buenos Aires. Año 1991. Ellos buscaban socios que ayudaran a desarrollar plazas en Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza. Haciendo una inversión y dedicándose al negocio. Luego de entrevistas y capacitación fui seleccionado para Mendoza, que en 1995 estaba abriendo su primera sede en el Mendoza Plaza Shopping. Yo empecé en 1997, durante un año me entrené en locales de Buenos Aires y en Chicago hasta que me gradué.

Luis Zambonini de la Casita Ronald Mc Donald (3).jpeg Luis Zambonini. Ya se respira Navidad en La Casa solidaria de McDonald´s. Foto: Axel Lloret

- ¿Te radicaste en Mendoza como fundador de McDonald´s?

- Sí. Soy mendocino por adopción pero mi mujer es mendocina. La había conocido en Buenos Aires. Tenemos parientes acá y antes veníamos especialmente a visitarlos en Semana Santa. Al fin, venir fue una propuesta de vida que nos entusiasmó más allá del potencial negocio y del prestigio de una marca como McDonald´s.

- Te convertiste en la cara visible de una marca mundial en Mendoza...

- Ha sido importante hacer crecer a la empresa hacia afuera y hacia adentro no solo en relación con el negocio sino también con la comunidad. Me parece muy buendo cuando se conoce en persona, con nombre y apellido, a quienes hacen una marca. En todos estos años me involucré con la marca y con acciones sociales que en un comienzo eran exclusivas a lo que hacíamos con los locales y con el tiempo surgió la posibilidad de tener aquí, en Mendoza, la segunda Casa de Ronald McDonald fuera de Buenos Aires.

- Hablemos de ese hito en tu carrera...

- Inauguramos La Casa De Ronald McDonald en 2003, la primera fuera de Buenos Aires. Y eso también me llevó a involucrarme con la misión de La Casa De Ronald McDonald.

- ¿Qué es la Casa De Ronald McDonald?

- Es una asociación que está en muchos países del mundo con un fin principal: estar cerca de los hospitales pediátricos infantiles del país para darles alojamiento y mucha contención y ayuda a las familias que viven momentos críticos, como es la enfermedad de un hijo o tratamientos de alta complejidad.

- ¿La demanda es permanente?

- Sí. En la pandemia, por ejemplo, no cerramos las puertas aun frente a la total incertidumbre acerca de cómo íbamos a poder dar ese servicio a las familias sobre todo porque ese tipo de enfermedades no se detiene en la pandemia. Con todos los protocolos seguimos funcionando.

- ¿Alguna vivencia que te haya conmovido interiormente?

- Cuando vengo y observo las historias me doy cuenta de que a todos nos pone en situación de darnos cuenta de que acá están los verdaderos problemas o situaciones complicadas. Siempre rescato que puedo ver chicos o adolescentes que pasaron por La Casa y que pudieron sobrellevar la enfermedad. Eso me llena de sentido. Hoy, muchos de ellos son universitarios. De esos casos, hay cientos. Afortunadamente.

- En casi 20 años, ¿cuántas familias e historias pasaron por La Casa?

- Hemos recibido como a 7.000 familias y cada familia y cada chico importan. Para cualquier padre o madre, su hijo es su vida. Por eso, acá tratamos de que pasen el mejor momento, de que se sientan comprendidos y contenidos. Hemos detectado por las vivencias y las experiencias científicas, que estar cerca de la familia y de los seres queridos en momentos de incertidumbre como los que provocan las enfermedades oncológicas, los tratamientos son mucho más efectivos. Estar cerca de los afectos favorece la recuperación. Nos pasó a todos nosotros con la pandemia: cuando nos privamos de ver a una madre o a un hermano sentimos la necesidad de ese abrazo o esa contención. Imaginemos para quienes están enfermos lo importante que es estar cerca.

Luis Zambonini de la Casita Ronald Mc Donald (8).jpeg Uno de los habitantes de La Casa Ronald McDonald en pleno tratamiento oncológico junto con su mamá en la sala de juegos. Foto: Axel Lloret

- ¿Tu futuro laboral o profesional cómo sigue?

- No voy planificando en términos personales qué rumbo voy a tomar pero sí voy profundizando mi labor en los lugares donde estoy presente para que tenga sentido. En La Casa comencé siendo voluntario en 2003 cuando fuimos a construirla -juntando fondos y voluntades cuando avanzaba la operación- y hoy estoy dirigiendo la asociación de la Casa Ronald para todo el país. Desde hace un año me dieron ese orgullo y reconocimiento. No solo con Mendoza, sino con otras provincias y, además, con un proyecto de unidad pediátrica móvil con especialidades que difícilmente lleguen para esos chicos de otro modo.

"Hace poco estuvimos en el secano de Lavalle, en las zonas de las escuelas albergue: fue la primera vez que vi felicidad en una cola para ir al dentista o al oftalmólogo. Los chicos sabían que era para bien suyo" "Hace poco estuvimos en el secano de Lavalle, en las zonas de las escuelas albergue: fue la primera vez que vi felicidad en una cola para ir al dentista o al oftalmólogo. Los chicos sabían que era para bien suyo"

Luis Zambonini de la Casita Ronald Mc Donald (16).jpeg En la casa solidaria hay una huerta con vides y todo. Foto: Axel Lloret

► TE PUEDE INTERESAR:

Un mendocino más

-¿Cómo se compone tu familia?

- Estoy en pareja con Soledad hace 30 años y en verdad es un apoyo muy grande para dedicarme a esta obra que amo y a los negocios. Ella administra fincas de la familia. Cada uno está en lo que le gusta y lo compartimos al final del día. Hijos no tenemos.

- Hace casi 25 años que vivís en Mendoza, ¿qué es Mendoza para vos?

- Más allá de que es el lugar que me acogió para desarrollarme en lo personal y profesional, veo que ha experimentado un cambio enorme desde que llegué. Estoy muy orgulloso de decir que soy mendocino por adopción porque me gusta la forma de ser y esa superación de la adversidad. Ese empuje que tiene la provincia y por otras actividades que me vinculan con jóvenes, veo muchísimo talento que hoy busca hacerse un lugar.

Luis Zambonini de la Casita Ronald Mc Donald (5).jpeg Luis Zambonini, de McDonald´s. Foto: Axel Lloret

"Hoy, los jóvenes talentos piensan en conquistar el mundo; no solo en darle un servicio al mendocino sino que ese servicio sea utilizado en Buenos Aires, en México o en Chile" "Hoy, los jóvenes talentos piensan en conquistar el mundo; no solo en darle un servicio al mendocino sino que ese servicio sea utilizado en Buenos Aires, en México o en Chile"

- A nivel estructural, ¿qué debería mejorar en Mendoza?

- En la industria del vino y del turismo hubo un cambio enorme para bien: la calidad de los vinos, de los paisajes y de la hospitalidad han sido reconocidos a nivel mundial. Y está muy bien en darle espacio a la industria del conocimiento y audiovisual para desarrollar y exportar. Ése es el camino.

"Hace 25 años que me relaciono con chicos de 18 años y su ambición no es entrar a una empresa grande, sino tener su propia empresa y dar trabajo. Eso, en mi generación no se daba con esa naturalidad" "Hace 25 años que me relaciono con chicos de 18 años y su ambición no es entrar a una empresa grande, sino tener su propia empresa y dar trabajo. Eso, en mi generación no se daba con esa naturalidad"

► TE PUEDE INTERESAR: Pamela David lanzó la segunda añada de su vino MEL Rose