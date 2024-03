Lucca Stradella es cuarta generación de la familia Bianchi y con 30 años ya tiene su bodega

Cuarta generación de la familia Bianchi, es nieto de Constanza, hija de Don Valentín, fundador de la bodega en 1928. Lucca es el segundo más chico de esta nueva generación Bianchi y la herencia no le pesa en absoluto. "Para mí es un orgullo, es un privilegio tener esta historia familiar", asegura él, apasionado por las vides, único ingeniero agrónomo de la familia que "entonces no me podía quedar de brazos cruzados", declara.

Y así fue que, apenas recibido y sin pisar los 30 años que hoy tiene, decidió fundar su propio emprendimiento vitivinícola. Fue en el 2021, tras la salida de la pandemia, que nació Cimarrón Wines, su bodega que pretende "crear productos vitivinícolas únicos, indomables y de la mejor calidad", según se describe en su sitio web.