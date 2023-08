La locutora de FM Brava estimulada por la película "Ratatouille", se va a Francia como asistente de idioma

Nahir Bullaude en BsAs (2).jpg Nahir Bullaude en el Consulado de Francia en Buenos Aires.

►TE PUEDE INTERESAR: Gustavo Agostini: "Quien ama las burbujas, no puede no soñar con trabajar para Dom Pérignon"

Este trabajo que realizará en un colegio francés como ayudante de cátedra de la materia de Español para jóvenes de entre 15 y 18 años se dio tras su búsqueda constante de oportunidades para volar a Francia.

Se enteró del Programa de Asistencia en Idiomas que el Ministerio de Educación de Francia, a través de su Embajada en Argentina –así como en otros países-, ofrece cada año. Destinado a jóvenes de entre 20 y 35 años, Nahir no dudó en postularse a fines del año pasado. Y quedó seleccionada.

Su labor académica en la ciudad de Clermont-Ferrand, cercana a Lyon y donde nació hace un siglo la empresa de neumáticos Michelin, y sus famosas estrellas gastronómicas, iniciará el 1 de octubre próximo y concluirá el 30 de abril de 2024.

De Argentina son cerca de 70 jóvenes los que viajan en el marco de este programa de intercambio, entre los cuales con Nahir son cuatro chicas mendocinas. Hubo unos 300 argentinos que se inscribieron. Debían presentar, además de una carta de motivación y otra de recomendación, un proyecto de trabajo para desarrollar que justifique la importancia de su estadía para el país de origen –en este caso, Argentina-.

Como buena comunicadora, Nahir Bullaude propuso un “real time” a través de sus redes sociales para mostrar la cultura y la idiosincrasia francesas, todo lo que no se conoce de forma masiva, su gastronomía, sus costumbres y curiosidades con las que se encontrará una vez viviendo allí, como una francesa más. Lo hará en modo “instagramer” y como “youtuber”, hablando tanto en español como en francés.

Una vez en la institución educativa, y cumplido los siete meses de esta beca, la joven mendocina anticipa su próxima meta: “Cada cual puede establecer un contrato de trabajo con el colegio, pero eso sería aparte y es lo que buscaré alcanzar”.

“Voy a adentrarme en la cultura que tanto soñé, que tanto me gusta, voy con todas las energías puestas para absorber todos los conocimientos y aprovechar esta experiencia única. También aprender la docencia que nunca ejercí. Ese valor académico es un plus para mí”, expresa Nahir Bullaude.

La idea es que ella también le transmita a los alumnos la cultura de su país de origen. De hecho, el primer día se presentará “con un video que realicé sobre Mendoza para contarles de dónde vengo, cómo es mi provincia y qué nos caracteriza”.

Un amor francés que surgió por la comida

Nahir Bullaude nos cuenta que “tengo una gran pasión por Francia desde el 2007 cuando mis papás me llevan al estreno de la peli Ratatouille. Tenía siete años. Cuando salimos del cine les dije que me quería ir a Francia. Quería conocer la Torre Eiffel, probar sus comidas y saber más de toda esa cultura”.

El tema culinario que refleja el filme animado fue lo que más la atrajo. “En mi familia somos todos cocineros, cocina mi vieja, cocina mi abuelo, cocina mi bisabuela, sobre todo se cocinan platos turcos de El Líbano o españoles; la cocina siempre ha estado presente en mi casa. Entonces yo asocié con la película que Francia era el mundo de la gastronomía. Y ahí quería llegar”, narra la locutora de "Brava".

A los 12 años ingresó a la Alianza Francesa de Mendoza para estudiar el idioma, abrazó el francés y no lo soltó más. “Sabía que quería conocer Francia, que era mi sueño, pero no me imaginaba cómo lo iba a lograr. A los 18 años me di cuenta que debía ser a través de una beca o intercambio ya que no me da económicamente para pagarme el pasaje e irme y mantenerme allá”, reconoce.

WhatsApp Image 2023-08-10 at 15.31.29.jpeg Nahir es locutora y está a punto de recibirse de Comunicadora Social. Cristian Lozano

Y “aquello que comenzó siendo una simple foto en la Torre Eiffel, hoy es un proyecto de vida, es una vocación”, expresa la joven que viajará con una mochila cargada de grandes expectativas personales y profesionales.

Su familia lo sabe, ha transitado con ella cada paso de este “amor francés”. Tanto que su mamá le regaló una cuchara de madera para que se lleve y cocine allí con ella.

En busca de una oportunidad académica

Nahir estudia Comunicación Social en la UMaza, es locutora de “Brava” (FM 94.9). Inició la búsqueda de su viaje a Francia desde lo académico. Por ello en el 2020, en plena pandemia, se metió paralelamente a la carrera de Tecnicatura de Francés de la UNCuyo. Esta carrera le sirvió también para pulir el idioma y le posibilitaba una rápida salida laboral. Ahora se pasó al Profesorado de Francés en la UNCuyo, y lo va cursando despacio ya que su carrera troncal es la de Comunicación, el francés lo toma como un placer y un puente para volar a ese país que tan enamorada la tiene.

Fue la UNCuyo el lugar que le abrió las puertas para acceder a una beca y por fin hacer realidad su sueño. El año pasado se presentó a una de esas oportunidades y no quedó seleccionada. Pero no bajó los brazos. Se incorporó a la Asociación “Mendoza-Fléury”, una de las primeras organizaciones franco-argentinas de nuestro país. Allí conoció a una chica que se estaba por ir a Francia como asistente de español. “Esta es la mía”, se dijo y comenzó a averiguar para postularse.

“Es un intercambio que existe hace muchos años. Vamos argentinos a Francia y vienen franceses a nuestro país. Allá trabajamos como ayudantes de cátedra de los profesores que enseñan español”, detalla. Y completa la información: “Me postulé en diciembre del año pasado, y a fines de abril de este año me comunicaron que quedé seleccionada. Se trata de un trabajo, ya que tendré remuneración económica mensual, se labra un contrato laboral con el Ministerio de Educación de Francia y me alojaré en la escuela que es doble turno”.

►TE PUEDE INTERESAR: La periodista de Diario UNO, "guardiana" de la naturaleza que viaja a Portugal para prevenir incendios

Las redes como puente para conocer lo que no se muestra de Francia

Acerca de su proyecto de trabajo que escribió a mano y escaneó para enviarlo por mail, Nahir Bullaude explica: “Es una especie de justificación acerca de para qué le serviría a tu país que vos te fueras como asistente”.

“Mi proyecto se relaciona a las redes sociales, soy community manager y me gustaría estar allá mostrando a través de mis redes cómo es Francia. Quiero hacer videos de lugares específicos para subirlos a Instagram y a YouTube y que los usuarios puedan aprender francés, el idioma en sí, y además su cultura. Que conozcan y se adentren en rincones de este país de forma entretenida”, especifica sobre su propuesta, y por la cual fue elegida.

Es que Nahir sostiene que “cuando estudiás francés, no hay muchos videos de este estilo, de gente que habla español y vos puedas practicar también”. Tal es su entusiasmo, que ya pensó en el primer Reel que quiere producir: “Voy a estar en la ciudad Clermont-Ferrand donde nace la empresa Michelin, cercana a Lyon. Justo ahora con el tema de las estrellas Michelin en gastronomía, quiero mostrar todo lo relacionado al origen de esta empresa de neumáticos centenaria que surge justo en el lugar donde viviré”.

WhatsApp Image 2023-08-10 at 15.31.28 (1).jpeg La joven de 22 años conduce las tardes de FM Brava 94.9. Cristian Lozano

Otro de sus proyectos para desarrollar en el marco de esta iniciativa educativa será ofrecer un taller de radio. “Justo voy a un colegio secundario que tiene un estudio así que, imagínate, ideal para mí; les voy a proponer a los chicos hacer podcast o programas radiales en español para que practiquen y les sirva”.

La locutora afirma que “los franceses tienen muy buen nivel de español pero les enseñan el español de España, no conocen el español de Argentina; entonces eso está bueno como desafío para mí y como entusiasmo extra para ellos”.

Por otro lado, la joven tendrá el teléfono abierto para hacer de “movilera” para Mendoza en el Mundial de Rugby que se desarrollará allí, cuando ella ya esté instalada. “Algunos partidos de Los Pumas, cuando jueguen en Toulouse o en Marsella, puedo ir a cubrir la previa y todo lo que se genera en las afueras de la cancha”, se ofrece.

Y, como si ya respirara el aroma francés, Bullaude suelta: “Estoy segura de que será un antes y un después en mi vida, tanto personal como profesional”.

Para entonces, la chica concluye: “Esta experiencia la he soñado y laburado tanto que quienes me rodean, mi familia, mis amigos, están tan felices como yo”.

Quien desee tener la experiencia que está por vivir Nahir, pueden visitar el sitio web https://ifargentine.com.ar/programas/asistente-idioma.