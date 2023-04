Gustavo Schiavi, abogado y quesero: "Tengo más libros de fabricación de quesos que de Derecho"

"Ahora tengo más libros sobre quesos que de Derecho", bromea Schiavi, cuya producción de su marca La Linqueñita -que funciona en Lunlunta, Maipú- fue distinguida recientemente con el Premio Mappa como el Mejor Productor de Quesos de todo el país.

Gustavo Schiavi quesero y abogado (7).jpeg Gustavo Schiavi con sus quesos y sus libros sobre la fabricación de ese producto. Foto: Diario UNO

Amante del queso

- Me considero un turófilo, término griego que denomina a los amantes del queso. Desde chico hacíamos quesos en el campo de mis abuelos; era re lindo hacer quesos para nosotros.

- ¿Y cómo creció esa vocación?

- Cuando me recibí de abogado en Buenos Aires regresé a Lincoln y estuve a punto de tener una fabriquita. Con un amigo teníamos todo instalado pero surgió la posibilidad y me vine a Mendoza a trabajar como abogado. Tantos años estudiando Derecho y no me iba a poner a hacer quesos, pensé. Había tenido la crisis típica de quienes no vienen de padres de abogados o médicos, entonces le apunté a los quesos. Pero me vine, nomás. Hice toda mi carrera acá.

- ¿Derecho Penal?

- Excepcionalmente, porque lo mío es el Derecho Civil.

- ¿Y los quesos quedaron pendientes?

- Siempre estuvo latente. Cada vez que viajaba a Lincoln volvía con el auto cargado de quesos: doce o quince piezas para consumo personal.

"Me molestaba no poder comer un buen queso en otros lugares; los quesos de góndola son industrializados, con sabor a plástico. En Lincoln aun compro quesos en los tambos" "Me molestaba no poder comer un buen queso en otros lugares; los quesos de góndola son industrializados, con sabor a plástico. En Lincoln aun compro quesos en los tambos"

- La conversación con Eliana reactivó la pasión...

- En verdad no me puse a ver la receta ni cómo estaba fabricado ese queso untable. Fue como un mensaje y me fui derechito a releer mis viejos libros de quesería. De golpe, me pasó. Y empecé a indagar dónde conseguir acá, en Mendoza, los insumos: leche de buena calidad, cuajo, fermentos... Conseguí leche en sachet y fabriqué un par de quesos para nosotros. Y así cada día. Los guardaba en el horno de barro, acondicionado por la humedad y a 7 grados.

Gustavo Schiavi quesero y abogado (5).jpeg Manjares de La Linqueñita fabricados en Lunlunta, Maipú. Foto: Diario UNO

"Esos primeros quesos maduraron de forma increíble y eso es lo que más me gusta: el afinado del queso" "Esos primeros quesos maduraron de forma increíble y eso es lo que más me gusta: el afinado del queso"

- ¿Cómo fue conseguir los insumos?

- Contacté al tambo de Güercio, que está en Bermejo y tiene una fabriquita en El Borbollón. Leonardo me proveyó esos insumos y eso fue un alivio.

- ¿Y cómo hiciste pública tu producción?

- Eliana publicó en Twitter, como quien publica algo en un estado de Whatsapp. ¡Hasta de Uruguay nos llamaban por los quesos! Lucas Abihaggle y Eduardo Maccari fueron los primeros clientes. Y probaron y se corrió la voz y bueno, ahora me compran particulares y algunos restoranes de bodegas.

"El mundo de los quesos, para mí, es fascinante" "El mundo de los quesos, para mí, es fascinante"

Gustavo Schiavi quesero y abogado (11).jpeg La cava de quesos de Gustavo Schiavi acondicionada en temperatura y humedad. Foto: Diario UNO

El aprendizaje diario

A hacer quesos también se aprende, cuenta Schiavi, que cada viernes cursa una Diplomatura en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Allí se codea con reconocidos maestros y alumnos de renombre.

Su especialidad son las piezas de tipo artesanales o gourmet, donde puede conjugar recetas con toques propios.

A Schiavi le encanta fabricar quesos azules, de esos cuyo sabor puede paladearse un buen rato.

También describe un queso propio al que llama su caballito de batalla: Estilo Stilton, de sabor intenso que aumenta a medida que pasa el tiempo y avanza el proceso de maduración.

"Tengo un camembert que bauticé San Julián por Julián Alvarez, el goleador de la Selección y de River: un queso ganador" "Tengo un camembert que bauticé San Julián por Julián Alvarez, el goleador de la Selección y de River: un queso ganador"

Gustavo Schiavi quesero y abogado (2).jpeg Gustavo Schiavi. Foto: Diario UNO

La casa de los amantes del queso

En la casa de Schiavi hay un freezer repleto de hormas enteras y de medias piezas. Hay quesos duros, azules y blandos, como el clásico cuarterolo que hace madurar a la vieja uzanza: con almidón de maíz; y de pronto se nos viene el recuerdo del queso que comprábamos en los almacenes y que nos envolvían en papel manteca.

Pero también hay una cava de quesos, donde reposan quesos de diversos tamaños y puntos de maduración. "Acá en la cueva mantengo 10 grados de temperatura y la humedad necesaria para que el proceso sea el adecuado".

Queso va y queso viene, Schiavi y Eliana ofrecen una degustación y una clase magistral de tipos y sabores de la producción de La Linqueñita, que días atrás obtuvo un premio nacional y llevó al productor a la escena periodística.

Gustavo Schiavi quesero y abogado (12).jpeg La vaca de La Linqueñita, la marca del abogado y quesero. Foto: Diario UNO

La Linqueñita se llamaba un lugar que Schiavi frecuentaba en Buenos Aires en sus épocas de estudiante de Derecho; ahora está impreso en una vaquita hecha a pedido y que se ha vuelto parte de la marca.

Gustavo Schiavi quesero y abogado (9).jpeg Schiavi en la cava, donde diversas piezas de queso avanzan en el proceso de maduración. Foto: Diario UNO

