El joven Matías Armani revoluciona la gestión de pymes a través de la tecnología

Influenciado por su padre, ingeniero industrial, y su madre, economista y administradora de empresas, este entorno le permitió combinar el aspecto técnico con la visión emprendedora al momento de crear Devfactory, un sistema online que permite gestionar todo desde una única plataforma, en todos los estratos de una empresa pyme, sin perder datos ni tiempo.

"Desde chico me fascinaban los LEDs, las baterías, probar cosas nuevas, esos aparatos eran mis juguetes de infancia. Mi papá me llevaba a las ferreterías para comprarme esos objetos que tanto me llamaban la atención", recuerda Armani en esta entrevista con Diario UNO en la que revela no sólo su talento innovador sino también su capacidad de docencia e ingenio infinito.