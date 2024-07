De la mano de la mendocina Lala Mampel, la heladería Innamorato comenzó su expansión internacional

Innamorato Lala3 editada.jpg Con 35 años, Lala Mampel está al frente de Innamorato Heladerías y expandió el mercado con una sucursal en Paraguay. Foto: Gentileza Lala Mampel

"Estando ahí no solo corroboré todo lo que surgió en la investigación de mercado sino que sentí que estaba como en el 2017 en Mendoza, con mucho por ofrecer y por hacer, pero a la vez con un 'know how' de casi 7 años con la marca en Argentina", explica Mampel a Diario UNO, rememorando los inicios de su empresa.

Fue hace casi 7 años que fundó Innamorato y, gracias a su visión original, pronto cautivó al mendocino y copó los puntos comerciales y zonas residenciales más importantes de Mendoza.

Ahora, después de Paraguay -su octavo local-, la idea es continuar creciendo con sucursales en Uruguay, Colombia y Madrid (España).

Una heladería que revoluciona con dulzura para la familia

Según la mirada de Lala Mampel, "la heladería siempre fue un espacio para la familia, los niños y un momento de alegría, sentí que eso se había perdido y es lo que me impulsó a crear Innamorato, para volver a esos orígenes pero con una propuesta que hasta ese entonces no existía en la provincia", declara quien a sus 35 años logró revolucionar el rubro de las heladerías en Mendoza, imprimiendo una versión moderna que compatibiliza con el consumidor actual, pero haciendo prevalecer esos valores de amor y dulzura que transmite la costumbre de tomar un helado.

"Exhibimos los sabores de nuestro helado como lo que creemos que son, una expresión de arte", define Mampel, y cuando alguien pide un Innamorato comprobará ese diseño artístico que se combina con una sofisticada elaboración para cada gusto.

Pero INN no se queda sólo con los helados. Y así lo cuenta su creadora: "También ofrecemos un producto adaptado 100% al consumo infantil, nuestros ice-pop, y equipamos los espacios con sillas, mesas y hasta juegos para que los niños disfruten del momento".

Innamorato Paraguay helado.jpeg Los sabores de helado de Innamorato están hechos de base con materia prima italiana y luego con ingredientes auténticos de Mendoza.

El desafío -confirma Mampel- "es enorme". La empresaria tiene las mejores expectativas al introducirse en un nuevo mercado, como el paraguayo. "Conocer una cultura diferente, gestionar el negocio, los equipos de trabajo a la distancia e implementar los métodos y procesos que nos caracterizan, todo es un desafío grande", afirma y advierte: "Mucho de todo esto lo estamos logrando y mucho también se construye con el contacto y el trabajo del día a día".

El secreto de los helados de Innamorato está en la sorpresa

Mampel nos cuenta que el público de INN "es la familia", y dice que "en las familias los gustos son variados, algunos prefieren el helado, otros un café con una porción de torta o un croissant con jamón y queso y otros un milkshake". De allí que para ella, "lo importante es reunirlos en un espacio de alegría y sorprenderlos a cada uno con lo que elijan consumir".

Es por ello que la misión de su empresa pasa por sorprender, "que la gente al tomar nuestros helados experimente un sabor verdadero y genuino".

Así también revela que "todos nuestros sabores de helado están hechos de base con materia prima italiana y luego con ingredientes auténticos". Las maquinarias para la elaboración del helado, las vitrinas del local y los equipos de frío para almacenaje son también de origen italiano.

No obstante, cada helado de Innamorato es único porque el ingrediente que le aporta el sabor es el protagonista de la receta, de acuerdo a lo que explica Mampel, "y eso hace que en boca el consumidor experimente sensaciones sorprendentes".

Innamorato Paraguay editada.jpg En el Shopping del Sol, uno de los más importantes de Asunción del Paraguay, se instaló un local de Innamorato Heladerías. Foto: Gentileza Lala Mampel

Por otro lado, la creadora de la marca confirma que, con esta primera incursión fuera del territorio mendocino, se propone "lograr un balance entre nuestra cultura y la que el público local nos demande".

La idea de Mampel con su sucursal en Asunción del Paraguay, es "presentar sabores típicos y únicos de la región, principalmente en los frutales; pretendemos que nuestra esencia y personalidad mendocina no se pierdan pero que la cultura paraguaya también se perciba porque es lo que en definitiva va a lograr esa conexión entre Innamorato y el público".

