Dos alumnos del DAD crearon una plataforma digital para buscar una solución al bullying en las escuelas

Este sistema está ideado para que los alumnos hagan una denuncia primaria vía internet a los especialistas de los gabinetes pedagógicos de los colegios ante casos de las situaciones de maltrato que se dan en forma virtual en las redes sociales o en forma presencial.

Valentín, uno de los creadores de este sitio especializado dentro de las plataformas digitales, que cursa el 4° año en el DAD, fue entrevistado en el programa Mediodía, de Radio Nihuil, donde contó cómo surgió la idea de esta solución a un problema grave como el hostigamiento físico o verbal hacia otro estudiante en situación de indefensión.

bullying escolar dge.jpg El bullying es una triste realidad presente en el ámbito escolar, especialmente en el nivel secundario.

De qué se trata el sistema Qaizen

En diálogo con la periodista de Nihuil Carina Scandura, Valentín De Antonio definió a su cocreación: “Qaizen es una plataforma en línea, una página, donde los alumnos pueden reportar a su escuela cualquier tipo de problemas que estén sufriendo, ya sea bullying, o acoso, violencia de género, hasta temas menores, como notas (calificaciones) de algún profesor, o cosas así".

"Se reporta respondiendo a un formulario de diez preguntas, el que una vez que se envía al servicio pedagógico de la escuela, se aborda el caso", agregó el estudiante que quiere seguir la carrera de Ingeniería Industrial a nivel terciario.

Respecto a su relación con el otro creativo, Marquesini, Valentín confesó: "Con Lorenzo no nos conocíamos antes del proyecto. Yo lo contacté para este proyecto, y bueno, salió bien (risas)"

Sobre el nacimiento de la idea, el estudiante informó: "La idea del proyecto está desde 2021, y se dio que conocí a Lorenzo, que estábamos en la misma con el tema de programación, le comenté la idea y la empezamos a desarrollar", aportó el alumno destacado.

¿Cómo funciona el sistema?

Consultado sobre el funcionamiento de la aplicación, De Antonio detalló: “Para que una escuela utilice Qaizen, nosotros tenemos que implementarlo en esa escuela. Por ejemplo, una escuela X nos dice que quieren utilizar el sistema. Ya hemos tenido varios casos (bullying u otro), y nosotros registramos en el sistema a los alumnos, y luego ya pueden reportar. Hacemos esto para evitar el tema de formularios o informes falsos, que saturen el sistema".

"Lo bueno que tiene es que le evita al alumno el tener que ir en persona a dar el primer paso, tocarle la puerta al servicio pedagógico, y es el paso que nadie quiere dar. Por eso damos una vía privada y segura para ser escuchados", sumó sobre las ventajas de su desarrollo.

Luego aclaró que "esto no es una aplicación que haya que descargar en el celular, y los datos los ven solamente el alumno que reporta y la persona que recibe el informe en la escuela".

A Valentín se le consultó sobre si ya estaba en uso Qaizen, e informó: "Estamos haciendo pruebas piloto en algunas escuelas, con algunos cursos. Por ejemplo en el colegio (Hermanos) Maristas estamos haciendo pruebas con 2° año y en la mayoría de los colegios del la UNCuyo y del sector privado, que están bastante interesados".

El triste episodio que motivó la búsqueda de una solución

Al preguntarle al estudiante en la entrevista radial el porqué de esta herramienta, se retrotrajo a un triste episodio vivido en su escuela. "La idea surgió en el año 2021 cuando se dio una situación en el colegio con una chica, con un intento de suicidio en horario escolar, en el medio del recreo. Al día siguiente se hizo una sentada en la escuela, donde los chicos se manifestaron, no sólo en el DAD, sino en todas las escuelas de la UNCuyo, y algunas privadas también. Esto fue el 10 de septiembre del 2021".

"Me acuerdo la fecha perfectamente, y recuerdo a los chicos protestando, y un cartel en especial, que nos relaciona mucho, y que decía 'Queremos espacios seguros y privados de escuchas'. Ahí nació la idea", sumó Valentín.

"Están a la orden del día el cíber acoso, bullying, grooming, que tienen que ver con el online. Todo tipo de problemas que puedan llegar a estar afectando la salud mental de una persona, puede ser informado para después solucionarlo o que reciba ayuda"

Si bien pasaron casi dos años del preocupante episodio vivido, De Antonio reflexionó: "Estamos en una situación de crisis. El caso de nuestra compañera fue la peor situación que puede pasar, pero hay muchos casos, donde el mal rendimiento en la escuela es porque tienen problemas en sus casas, pasa hasta en mi mismo curso, donde llegás y ves a una compañera llorando, y uno se pregunta ¿qué pasó? y encima ella no se anima a ir a hablarlo".

Se le preguntó al adolescente respecto a si considera que están listos los educadores o demás actores del ámbito académico para estas crisis, a lo que respondió: "Esto depende mucho de las instituciones. Siempre me remonto a lo que pasa en mi colegio. El DAD es muy grande, y el tema de la salud mental no se abarca como se debería, no se habla mucho de eso, y por otra parte está la situación de que está muy saturado el sistema, reciben demasiados casos y no pueden abordarlos, o meten algunos problemas debajo de la alfombra, son muchas cosas".

Sobre el curioso nombre del desarrollo, Valentín informó: "Nuestro nombre es Qaizen, pero la palabra original es Kaizen, que es una palabra japonesa que significa filosofía del progreso continuo. Básicamente la idea es mejorar aunque sea un porcentaje todo los días, para así a largo plazo lograr una mejoría mucho más grande".

Un proyecto que les abre puertas al futuro a estos emprendedores

La importancia del desarrollo digital no quedó circunscripta al ámbito escolar, sino que ya está trascendiendo al empresarial. "A nivel programación lo desarrollamos nosotros dos (con Lorenzo Marquesini), pero recientemente nos enteramos de que fuimos seleccionados para una convocatoria para la que nos habíamos postulado en Awa Ventures, una Company Builder para desarrollar un programa de incubación y preaceleración, en la que hay inversión", dijo con entusiasmo.

Luego destacó que su programa "resultó seleccionado entre 69 proyectos de base tecnológica. La primera inversión tiene un techo de 50 mil dólares", apuntó.

Para finalizar agregó: "Cuando lanzamos el proyecto, hace un mes o mes y medio, contacté vía red social a Paz Álvarez, que es una empresaria, emprendedora mendocina –CEO de Zavia Bio- que nos está dando una mano tremenda en este proyecto, en el tema difusión, organización y demás".