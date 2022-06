Un vino de Bodegas Bianchi fue elegido entre los 50 mejores del mundo

El vino mendocino Bianchi IV Generación Gran Corte 2019 obtuvo el "Best in Show", en el concurso Decanter World Wine Awardsun (DWWA), premio reservado exclusivamente para los 50 mejores vinos del año a escala global. En su 19°edición, un jurado compuesto por cerca de 250 referentes del mundo, entre ellos 41 Masters of Wine y 13 Masters Sommeliers, evaluaron 18.244 vinos de 54 países en diferentes etapas clasificatorias, para concluir en una muy restringida selección de lo mejor del certamen.