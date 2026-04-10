La Cámara de Diputados declaró de interés legislativo a Matices del Vino

“Celebramos los 15 años de trabajo y el aporte que hacen desde el programa al desarrollo de la vitivinicultura y la producción de Mendoza. Les agradecemos por difundir y promover el desarrollo de la actividad madre de la provincia”, afirmó Rolando Scanio durante la entrega del reconocimiento al equipo de Matices del Vino.

Matices del Vino celebra 15 años difundiendo la cultura del vino en Mendoza

Con un formato renovado y nuevos integrantes, Matices del Vino vuelve en 2026 con su 15° temporada conducido por profesionales del mundo del vino como Cristian Moor, enólogo, Teresita Barrio, también enóloga; acompañados en la conducción por Lisando Bertín, músico y humorista, y Ceferino Muñóz, filósofo especializado en vinos. Ellos, junto a un destacado equipo de profesionales, entrevistan a las principales figuras de la industria del vino de Argentina y el mundo y cada semana recorren distintas bodegas, restaurantes y hoteles de Mendoza para difundir su propuesta turística, gastronómica y promover la cultura del vino en Mendoza.

fot3 Matices del Vino fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Mendoza en su 15ª temporada, destacando su aporte a la cultura del vino.

Este año, forman parte del equipo, reconocidos profesionales, referentes de cada área, que tienen semana a semana sus columnas, como son: Alicia Sisteró, periodista gastronómica, Sofía Cavanagh, enóloga, propietaria de WineObs, influencer y especialista en turismo del vino, Florencia Rodriguez, historiadora, investigadora del CONICET, especialista en vitivinicultura, Tamara Tassara, sommelier, especialista en comercio exterior y asesora de bodegas, Ceferino Muñoz, doctor en filosofía e investigador del CONICET, especialista en vitivinicultura, Marcelo Canatella, ingeniero agrónomo especializado en el manejo de viñedos de alta gama, Marisol De la Fuente, sommelier, comunicadora galardonada como la mejor comunicadora del mundo en 2025 según el IWC de Inglaterra, y Pablo Ranea, chef y sommelier.

Matices del Vino se emite todos los sábados de 12 a 13:30 horas por Radio La Red Mendoza 94.1 FM y puede escucharse on demand vía streaming desde el sitio web www.maticesdelvino.ar o desde Spotify.