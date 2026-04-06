La Cámara de Diputados de Mendoza distinguió a Fundación Grupo América por su compromiso social

La legisladora Laura Balsells-Miró agradeció a la Fundación por “transformar la empatía en acción, por su apertura permanente para escuchar las necesidades de los mendocinos y por su compromiso constante para estar presentes y ayudar”, y sostuvo que esta distinción destacar el trabajo sostenido que impacta de manera concreta en la vida de muchas personas en la provincia.

DISTINCIÓN LEGISLATIVA 2 Durante el reconocimiento el presidente de Fundación Grupo América, destacó que se trata de una organización familiar y agradeció la predisposición de sus hijos Barbarita Vila y Agustín Vila quienes trabajan a su lado desde su creación en 2010. Aquí, con la diputada Balsells-Miró. Foto: Diario UNO/Axel LLoret

Daniel Vila expresó que “el que no es solidario no sabe lo que se pierde” y destacó que ver el agradecimiento de quienes reciben ayuda “no tiene precio”. En ese sentido, subrayó que “no podemos delegar todo en el Estado” y que la sinergia entre lo público y lo privado “es lo que verdaderamente hace la diferencia”.

Asimismo remarcó que este reconocimiento también es un agradecimiento “a las empresas que año a año acompañan nuestro programa insignia, Vendimia Solidaria, y nos permiten cambiarle la vida a miles de familias mendocinas”. Vila también compartió la emoción de vivir este momento junto a su familia, al señalar que Fundación Grupo América “es, ante todo, una fundación familiar”, y valoró estos reconocimientos como “una palmadita en la espalda, un mimo que nos impulsa a redoblar esfuerzos”.

Finalmente, agradeció a la diputada autora del proyecto y al Gobierno de la Provincia por el acompañamiento, y destacó que en estos 22 años la Fundación ha alcanzado, con alguna acción solidaria, “a uno de cada cuatro mendocinos”, lo que implica no solo orgullo sino también la responsabilidad de seguir trabajando por la comunidad.

Fundación Grupo América es una organización sin fines de lucro creada en 2010 que trabaja para fortalecer a los sectores más vulnerables de Mendoza. Sus principales ejes de acción son la salud, la educación, el deporte y el medio ambiente.

Desde su creación, la Fundación ha acompañado a más de 800 instituciones y alcanzado a más de 600.000 personas en toda la provincia, consolidando una presencia activa y sostenida en el territorio.

DISTINCIÓN LEGISLATIVA 3 Gabriela Alé, Daniel Vila, Laura Balsells-Miró, Agustín Vila y Barbarita Vila, con el cuadro del general San Martín de fondo. Durante más de sus 20 años de trayectoria, Fundación Grupo América ha llegado a uno de cada cuatro mendocinos con algún tipo de acción solidaria y ha acompañado a más de 800 instituciones. Foto: Diario UNO/Axel LLoret

A través de su programa insignia, Vendimia Solidaria, con más de 22 años de trayectoria, impulsa proyectos que responden a necesidades concretas, promoviendo el desarrollo social y una mejor calidad de vida.

En esa línea, Barbarita Vila destacó el valor del trabajo colectivo y proyectó los desafíos por venir, al agradecer “profundamente a todo el equipo de trabajo” y, en lo personal, a su padre por la confianza y a su hermano, Agustín, con quien comparte este compromiso. Además, anticipó que 2026 será un año de “grandes desafíos y proyectos muy importantes para la provincia”, que exigirán sostener el mismo nivel de compromiso y responsabilidad.

Esta distinción no solo reconoce una trayectoria, sino también una forma de hacer: articulando compromiso, gestión y sensibilidad social para generar oportunidades reales y fortalecer el entramado comunitario en Mendoza.