"Luigi Bosca es la bodega que más exporta a Qatar", afirmó su CEO, Alberto Arizu

alberto arizu bodega luigi bosca.jpg Alberto Arizu, CEO de la bodega Luigi Bosca, celebró que tres de sus Malbec hayan sido elegidos para estar presentes en el Mundial de Qatar 2022.

La empresa Match Hospitality, contratada por la FIFA para realizar los eventos exclusivos y VIPs para los mundiales, "nos seleccionó como único vino argentino. Seleccionó tres Malbec para diferentes niveles de eventos. La Linda Malbec, Luigi Bosca Malbec, y Los Nobles Malbec. Eso demuestra que fueron tres niveles importantes que tienen que ver con eventos un poco más concurridos como en un estadio, eventos más exclusivos de hoteles, y otros más exclusivos todavía, donde se servirá Los Nobles", detalló el CEO de Luigi Bosca.

Alberto Arizu contó que cuando les pidieron presentar diversas posibilidades de vinos expusieron Malbec y Cabernet. "Pero cuando eligieron tres Malbec para los tres niveles me pareció llamativo y, al mismo tiempo, me pareció buenísimo porque le hace muy bien a la Argentina. Estamos muy contentos, no solamente por lo que significa y el impacto en nuestras marcas, sino que pone al país en un lugar de mucha consideración".

Indicó que los precios internacionales de los tres seleccionados son de 15 dólares para La Linda, 20 dólares Luigi Bosca, y Los Nobles 75 dólares.

Luigi Bosca, elegido el mejor Malbec para el Mundial de Qatar 2022

"El Mundial es el evento deportivo más importante que se organiza en el mundo. Nos compraron 50 mil botellas de vino, no es una operación menor. Los vinos pasaron por una larga selección y degustaciones para ser elegidos, y estamos contentos que los tres niveles que ellos buscaban los hayamos podido atender. La principal vedette son los vinos que compitieron con los mejores del mundo y salimos elegidos", manifestó el CEO de Luigi Bosca.

luigi bosca (4).jpeg La Linda Malbec, Luigi Bosca Malbec y Los Nobles Malbec son los tres vinos argentinos que estarán en los eventos VIPs del Mundial de Qatar 2022. Foto: Martín Pravata

Arizu señaló: "Las historias se construyen con acciones, y a lo largo de 120 años de historia hemos tenido muchos logros. Eso lo celebramos primero que nada con toda la gente que trabaja en Luigi Bosca. Estamos súper orgullosos y esto fue una noticia que los enorgullece a todos, nos permite seguir construyendo nuestro legado, nos permite seguir construyendo esta tradición y seguir haciendo cosas que trasciendan de generación en generación".

Gran año para la bodega Luigi Bosca

"El año pasado tuvimos gran año de exportaciones, un gran año en el mercado argentino que siempre cuidamos y lo mimamos. Producimos vinos Premium que va a determinado segmento de consumidores que tiene otra sensibilidad y otra particularidad. La situación general económica por ahí no nos afecta tan de lleno en ese aspecto, pero sí para las exportaciones desde Argentina, desde Mendoza que hay que lidiar constantemente con dificultades para llegar a los principales mercados del mundo, y estamos lejos", indicó Alberto Arizu.

luigi bosca (1).jpeg Alberto Arizu, CEO de la bodega mendocina Luigi Bosca. Foto: Martín Pravata

Explicó que "todos los principales mercados del mundo están en el hemisferio Norte y tenemos que transportar. Primero que nada, nuestros vinos que producimos en Mendoza debemos pasar largas distancias, ya sea cruzando la cordillera para ir a Chile o cruzando Argentina para llegar a los puertos de Buenos Aires. De ahí emprender viajes de entre 30 a 45 días para llegar a los principales destinos del mundo, y todo eso está agravado por la falta de contenedores, por el costo de la logística internacional, por la falta de algunos insumos".

"Estamos acostumbrados a lidiar con dificultades, pero esperemos que esto no se venga agravando más. Por ahora el año viene muy bien. Hemos cerrado un primer trimestre fantásticamente bien. Hace poco anunciamos el cambio de nuestro importador en Estados Unidos, estamos muy activos buscando cómo seguir mejorando, y cómo seguir penetrando distintos mercados del mundo, cómo seguir desarrollando nuestras marcas, y seguir en esta construcción de una marca de lujo internacional que represente a mi familia, a Luigi Bosca, que representa a Mendoza, y que representa a Argentina", concluyó Arizu.

