Ya se vende el gasoil blue o paralelo, reveló la diputada radical Jimena Latorre

Al ampliar el concepto explicó "como cualquier producto del que hay faltante y no hay control, se genera un mercado negro, a precios descontrolados".

Aclaró que "no son surtidores legales. Hay industrias que deben seguir produciendo y pagan cualquier precio y a cualquier costo. Esto pasa cuando cuando no hay autoridad de aplicación que se haga cargo y, además, esa autoridad no sabe cómo resolver el problema".

A Diario UNO Latorre le dijo que "esto pasa mucho en las provincias, no tanto en Buenos Aires.. En donde pusieron cupos, como en el Norte, es donde empezaron con el mercado negro. Lo veníamos alertando y sucedió".

"No hay denuncias concretas -sumó- porque tanto el que vende como el que compra en forma clandestina no lo va a decir. Pero sí, tenemos conocimiento de que sucede".

desabastecimiento de gasoil (4).jpeg Largas colas para cargar gasoil en la estación de la lateral del Acceso Este y Arenales. Foto: Diario UNO

En Santa Fe, las Cámaras de Transporte aportaron datos fehacientes sobre lugares donde el gasoil ya se está despachando a 270 pesos el litro (más del doble del precio oficial) , pero agregaron que a pesar de este precio, no hay producto en las Estaciones de Servicio.

Por otra parte un informe publicado por Infobae explica cómo funciona el mercado informal en medio del desabastecimiento y cuánto cobran el litro de combustible. Dice que medida que el diésel es cada vez más difícil de encontrar los que tienen stock lo sacan del mercado formal y lo ofrecen sólo a quien esté dispuesto a pagar hasta un 50% más. El precio del gasoil puede rondar entre $170 y $220 el litro, de acuerdo con quién se trate.

Pedido de informes

Jimena Latorre y Pamela Verasay.jpg Jimena Latorre en el Congreso, aquí junto a Pamela Verasay, quien acompañó el pedido de informes de la sanrafaelina.

La sanrafaelina Latorre presentó este miércoles un pedido de informes en la Cámara de Diputados, dirigido a la Secretaría de Energía de la Nación, a Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima), Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) e YPF.

"Si bien la política energética depende de la Secretaría de Energía, hay decisiones que se están tomando y ejecutando desde distintos organismos y este desabastecimiento de gasoil responde a esas medidas improvisadas", explicó al referirse a las razones por las que hizo extensivo el reclamo a otras reparticiones.

Latorre admitió que en esta crisis han influido el declino de la producción y la mayor dependencia de las importaciones que están con precios encarecidos por la situación internacional "pero también están las decisiones que se toman, como sustituir el gas de las generadoras térmicas por gasoil lo que significa importar más gasoil. Como los precios del gas respecto del gasoil son menores decidieron importar gasoil para destinarlo a las generadoras térmicas. Sabían que esto iba a significar un faltante para levantar la cosecha y para cualquier ciudadano de a pie e igual lo hicieron".

E insistió: "Se establece cupos y cuando eso pasa se genera un mercado negro como cualquier producto del que hay una restricción".

"Estamos recién empezando junio. Faltan los meses más crudos del invierno. Si no era esto, eran cortes de electricidad en el AMBA (Área Metrpolitana de Buenos Aires). Entonces el Gobierno decide sacrificar a la producción versus sus votantes del AMBA. Las generadoras térmicas no tienen gas para generar electricidad y consumen gasoil, que es el que falta en los surtidores" "Estamos recién empezando junio. Faltan los meses más crudos del invierno. Si no era esto, eran cortes de electricidad en el AMBA (Área Metrpolitana de Buenos Aires). Entonces el Gobierno decide sacrificar a la producción versus sus votantes del AMBA. Las generadoras térmicas no tienen gas para generar electricidad y consumen gasoil, que es el que falta en los surtidores"

La dirigente de Juntos por el Cambio, que en Mendoza fue directora del EPRE (Ente Provincial regulador Eléctrico) indicó que en el pedido de informes solicitó que "nos digan el estado de las destilerías. Las destiladoras están con capacidad ociosa y hay algunas productoras de hidrocarburos que están exportando. ¡Se exporta petróleo y gas y no alcanza para consumo interno!".

Latorre agregó que "faltan elementos de diagnóstico porque nosotros aventuramos teorías pero faltan datos, que es lo que pedimos: relevamiento de demanda, cuánta de la demanda es mayorista y cuánta minorista, cuánto van a abastecer con producción local y cuánto es lo que van a importar. El gran problema es la improvisación".

"No hay diagnóstico de la realidad. Es muy difícil encontrar soluciones cuando se niega la realidad" "No hay diagnóstico de la realidad. Es muy difícil encontrar soluciones cuando se niega la realidad"

desabastecimiento de gasoil3.jpg Otra imagen que se repite, en este caso en los surtidores de gasoil: "fuera de servicio". Foto: Diario UNO

El pedido de informes también destaca que el gasoil que se está comercializando en las estaciones de servicio no posee biodiesel, tal como exige la normativa. Para Latorre los motivos son claros: “A los productores les conviene exportar el aceite de soja antes de venderlo a precio irrisorio en el mercado interno.”

“La política de subsidios energéticos promovida por el kirchnerismo y sostenida por este gobierno, lejos de una moderación profundiza el modelo kirchnerista, que ha desencadenado la actual crisis energética" “La política de subsidios energéticos promovida por el kirchnerismo y sostenida por este gobierno, lejos de una moderación profundiza el modelo kirchnerista, que ha desencadenado la actual crisis energética"

Todos los puntos del pedido de informes

1.Informe los volúmenes relevados de la demanda interna mayorista y minorista para el período 2022, en particular en los meses de alta demanda de mayo a septiembre.

2. Indique el origen de la oferta, los volúmenes de abastecimiento interno y de importación. En particular indique los precios de compra en las últimas licitaciones a cargo de Ieasa y Cammesa.

3. Indique la capacidad ociosa de las refinadoras locales. Y los fundamentos de las diferencias entre los “declarados incrementos en los volúmenes de producción” en relación al declino los volúmenes de las refinerías.

4. Informe los volúmenes de petróleo crudo y de gasoil exportado en los últimos 12 meses.

5. Informe los volúmenes efectivamente entregados por las refinadoras al mercado desde enero a mayo.

6. Informe desde Cammesa los volúmenes de gasoil destinados a la generación eléctrica de las generadoras térmicas, por sustitución del gas, tanto de producción local como importado.

7. Informe el Plan de Acción destinado a mitigar el efecto de desabastecimiento, como resultado de la decisión de sustituir el gas por gasoil para las generadoras térmicas del AMBA.

8. Dado el liderazgo de la empresa YPF en el sector de refinación y el carácter de accionista mayoritario del Estado Nacional, se solicita informe volúmenes y precios de compra de petróleo crudo, producción de gasoil y margen de refinación, discriminando la información por refinería,

9. Indique las medidas a implementar desde la Secretaría de Energía en su rol de Autoridad de Aplicación en la materia, para controlar el mercado paralelo de combustibles, la distorsión de precios y el desabastecimiento en surtidores.

El pedido de Latorres fue acompañado por los mendocinos Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

