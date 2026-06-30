Uber Eats confirmó que vuelve a Mendoza luego de casi 6 años

La plataforma de envío de comidas había dejado de operar en noviembre del 2020. Ahora, el plan de relanzamiento de la app a nivel nacional incluye a Mendoza y Córdoba como las dos provincias elegidas para ponerla en marcha nuevamente.

Juan Capellini, gerente de Uber Eats en Argentina, destacó que "Mendoza tiene elementos valiosos" para el desarrolo de la app

Mendoza y el turismo, en los planes de Uber

Desde la app ya habían resuelto el retorno del servicio de delivery en marzo. Pero entonces aún no estaba definida la fecha, que la cúpula de la firma ya proyectó para la segunda semana de julio.

"Particularmente Mendoza ofrece una capacidad y elementos muy beneficiosos para nuestra plataforma. Apostamos al desarrollo de un producto más para el turismo también" indicaron Frías y Capellini sobre el relanzamiento de Uber Eats.

La decisión de reactivar la app de delivery coincide con los 10 años de la llegada de Uber al país, y cuando se cumplen ocho de su desembarco en Mendoza. E incluye Line Out, una variante que permite generar tráfico para los comercios.

Al respecto, Cornejo destacó que eso "genera más competencia, oportunidades para comercios y repartidores, mejores opciones para los usuarios y una oferta de servicios más amplia para quienes visitan nuestra provincia".

En tal sentido, el mandatario atribuyó el retorno de Uber Eats a que "cuando hay reglas claras, previsibilidad y un Estado que acompaña la innovación, las empresas invierten, amplían sus servicios y vuelven a elegir Mendoza para crecer".

Beneficios para usuarios de Uber Eats

El desarrollo de Uber Eats tendrá foco especial en pymes y comercios de barrio, que representan una parte central del entramado económico local. Según explicaron desde la compañía, a través de herramientas tecnológicas, acceso a datos y mayor visibilidad dentro de la plataforma se busca ampliar su alcance y facilitar su digitalización.

Además, en un evento realizado en el hotel Park Hyatt, los directivos de Uber compartieron su visión de largo plazo para Mendoza, con varias iniciativas. Entre otras, “Salir a comer”, que busca "acercar a usuarios a restaurantes, bodegas y otras experiencias gastronómicas, además de pedir comida", detalló Capellini.

Como parte de su estrategia integrada, Uber también ampliará en Mendoza los beneficios de Uber One, su programa de membresía. Junto a las ventajas de la app de movilidad se sumarán descuentos y beneficios exclusivos en delivery, para consolidar, de acuerdo a sus directivos "una experiencia más simple y completa en una única aplicación".

Con esa batería de propuestas, Frías puso de relieve las condiciones para operar en Mendoza, una de las 50 ciudades donde Uber dice presente.

"En estos diez años aprendimos que el crecimiento sostenible se construye escuchando las necesidades de cada ciudad. Mendoza fue pionera en generar un marco regulatorio para nuevas formas de movilidad y hoy sigue siendo una provincia estratégica para desarrollar nuevas soluciones", destacó la gerenta general de Uber.