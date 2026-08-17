Industria: la actividad metalúrgica cayó 4,4% interanual en julio y profundiza la recesión

Bienes de capital (-9,5%)

(-9,5%) Maquinaria agrícola (-7,7%)

(-7,7%) Equipos eléctricos (-4,3%)

(-4,3%) Equipamiento médico (-3,9%).

En contraste, el segmento de autopartes presentó un incremento mensual de 1,9%, aunque conserva una variación acumulada negativa de 3,1% en el año.

El titular de la institución, Elio Del Re, advirtió sobre la falta de señales de recuperación en el tramo industrial. El directivo sostuvo que la baja demanda afecta la operatividad fabril y remarcó la importancia de generar incentivos a la inversión privada para sostener las fuentes de trabajo.

El impacto de la actividad metalúrgica en Mendoza y las provincias

En la distribución geográfica, la pérdida de ritmo en la actividad metalúrgica se extendió a todos los centros fabriles analizados. Córdoba encabezó las contracciones con una caída interanual del 7,9%, seguida por la provincia de Buenos Aires con un retroceso del 5,8%.

En Mendoza, la contracción de la producción industrial alcanzó el -4,6% interanual durante julio. Por su parte, Entre Ríos registró una disminución del 4,2%, en tanto Santa Fe tuvo la variación negativa más moderada del grupo con un 3,8%.

El relevamiento privado también registró una reducción del 2,2% en el empleo registrado en términos interanuales. Respecto a las perspectivas empresariales para el próximo trimestre, el 70% de los establecimientos consultados no anticipa cambios significativos en sus volúmenes de producción.

La pérdida de empleo formal en la actividad metalúrgica

La situación del sector se enmarca en un contexto general de contracción del empleo fabril. Según registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la industria manufacturera encabezó la pérdida de puestos asalariados registrados en el mercado laboral con una disminución de 85.561 trabajadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

Ese número representa 35,5% del total de empleos privados formales perdidos en la economía durante ese período. Entre las ramas más afectadas se encuentran los sectores de confección textil y cuero, seguidos por la rama metalmecánica, que acumula un cese de 21.384 puestos según datos del centro de estudios.

Adicionalmente, análisis de la Universidad Nacional de Rosario basados en la Encuesta Permanente de Hogares indicaron un aumento del trabajo informal en las manufacturas. La tasa de informalidad laboral pasó del 32,2% a fines de 2016 al 41,9% en las mediciones recientes, lo que evidencia transformaciones estructurales en la contratación.