Vuelve la cuasi moneda a una provincia cuyana con una emisión multimillonaria: cada persona recibirá $50.000

Los Chachos, la cuasi moneda de La Rioja. Foto: archivo.

Qué dijo el Gobierno sobre el regreso de los Chachos, la cuasi moneda de La Rioja

El ministro de Hacienda de La Rioja, Fabián Blanco, sostuvo que la iniciativa busca responder a las necesidades tanto de los trabajadores como de los comerciantes.

“Con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”, afirmó.

El funcionario también destacó la experiencia de 2024 y aseguró: “Fue un éxito en 2024 en cuanto al formato y al respaldo que tuvo. No hubo ningún tipo de inconveniente y, al ver la confianza que se generó con los comerciantes, comenzaron a pedir la vuelta de los Chachos”.

Los Chachos riojanos. Foto: Diario Norte

La primera experiencia había sido impulsada en 2024, en medio de la disputa entre la administración provincial y el Gobierno nacional por fondos reclamados por La Rioja.

Ahora, el gobernador Ricardo Quintela decidió relanzar el instrumento con el objetivo de "fortalecer el mercado interno y recuperar capacidad de compra en determinados sectores".

La nueva emisión vuelve a instalar a los Chachos en el debate sobre el uso de instrumentos provinciales para afrontar dificultades económicas y estimular el consumo. El esquema dependerá de la circulación de los bonos entre los beneficiarios y los comercios adheridos.

¿Por qué se llaman Chachos los bonos de La Rioja?

A muchos les llamó la atención el nombre "Chachos" para denominar a las cuasi monedas. El nombre de los bonos riojanos es en homenaje al caudillo Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza, considerado una de las figuras históricas y federales más importantes de la provincia de La Rioja durante el siglo XIX.