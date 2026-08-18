El Gobierno de La Rioja volvió a poner en circulación los Chachos, los bonos provinciales, también conocidos como cuasi monedas, que ya habían sido utilizados en 2024. La nueva emisión alcanza los $4.000 millones y apunta a estimular el consumo y generar mayor movimiento en la economía local.
Vuelve la cuasi moneda a una provincia cuyana con una emisión multimillonaria: cada persona recibirá $50.000
La provincia relanzó su cuasi moneda, un bono, con una emisión de $4.000 millones que alcanzará a unos 80.000 habitantes
Según la nformación que publican medios riojanos, la medida alcanzará a unas 80.000 personas. Cada trabajador y beneficiario recibirá 50.000 Chachos, que podrán utilizarse para realizar compras en comercios adheridos dentro de la provincia.
Los Chachos son Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) emitidos por el Gobierno de La Rioja. La intención oficial es que los recursos circulen dentro del territorio provincial y lleguen al sector comercial.
Qué dijo el Gobierno sobre el regreso de los Chachos, la cuasi moneda de La Rioja
El ministro de Hacienda de La Rioja, Fabián Blanco, sostuvo que la iniciativa busca responder a las necesidades tanto de los trabajadores como de los comerciantes.
“Con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”, afirmó.
El funcionario también destacó la experiencia de 2024 y aseguró: “Fue un éxito en 2024 en cuanto al formato y al respaldo que tuvo. No hubo ningún tipo de inconveniente y, al ver la confianza que se generó con los comerciantes, comenzaron a pedir la vuelta de los Chachos”.
La primera experiencia había sido impulsada en 2024, en medio de la disputa entre la administración provincial y el Gobierno nacional por fondos reclamados por La Rioja.
Ahora, el gobernador Ricardo Quintela decidió relanzar el instrumento con el objetivo de "fortalecer el mercado interno y recuperar capacidad de compra en determinados sectores".
La nueva emisión vuelve a instalar a los Chachos en el debate sobre el uso de instrumentos provinciales para afrontar dificultades económicas y estimular el consumo. El esquema dependerá de la circulación de los bonos entre los beneficiarios y los comercios adheridos.
¿Por qué se llaman Chachos los bonos de La Rioja?
A muchos les llamó la atención el nombre "Chachos" para denominar a las cuasi monedas. El nombre de los bonos riojanos es en homenaje al caudillo Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza, considerado una de las figuras históricas y federales más importantes de la provincia de La Rioja durante el siglo XIX.
En pocas palabras
- La Rioja relanza los bonos provinciales “Chachos” con una emisión de $4.000 millones.
- La medida alcanzará a 80.000 habitantes, buscando estimular el consumo en comercios adheridos.
- El objetivo es fortalecer el mercado interno y recuperar capacidad de compra en sectores clave.