Tras la salida de YPF, las petroleras de la Cuenca Cuyana buscan unificar criterios de producción y empleo

Petroleras privadas buscan coordinar criterios en Mendoza

Uno de los principales objetivos del encuentro fue avanzar en una visión conjunta entre las distintas operadoras para afrontar los desafíos técnicos, operativos y laborales que plantea la explotación de áreas petroleras con una larga trayectoria productiva.

Según contaron desde Petróleos Sudamericanos, durante la jornada se analizaron estrategias para optimizar la producción, promover nuevas inversiones y generar condiciones de previsibilidad que permitan sostener la actividad y el empleo en Mendoza.

La articulación entre las empresas también apunta a mejorar aspectos vinculados con la contratación de proveedores, la logística y la disponibilidad de personal especializado.

El desafío de sostener los campos maduros

Las empresas coincidieron en la importancia de generar mecanismos de cooperación para sostener la producción en los denominados campos maduros, que requieren inversiones y eficiencia operativa para mantener su actividad.

En ese sentido, plantearon que la coordinación entre las operadoras puede contribuir a reducir costos, ordenar procesos y fortalecer la participación de proveedores y trabajadores locales.

Se buscan estrategias para optimizar la producción, promover nuevas inversiones y generar condiciones de previsibilidad que permitan sostener la actividad y el empleo en Mendoza.

YPF se desprende de áreas maduras y cambia el mapa petrolero de Mendoza

La salida de YPF de sus áreas convencionales forma parte del Plan Andes, mediante el cual la petrolera viene reorganizando su cartera para concentrar inversiones en proyectos no convencionales, principalmente en Vaca Muerta.

En este proceso, YPF cedió el clúster Mendoza Norte a Petróleos Sudamericanos, Mendoza Sur a una UTE integrada por Quintana Energy y TSB, Llancanelo a PCR y, este año, Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande a Venoil. Tango Energy, en tanto, adquirió 100% de Aconcagua Energy y el control de las áreas que operaba en Mendoza.

A estas cesiones de YPF, recientemente se sumó el acuerdo por el 70% de participación de la petrolera estatal en el clúster Chachahuén, una de las áreas maduras más productivas de la provincia. El paquete quedó acordado con Energía Mendocina y Compañía Andina de Petróleo y Gas, que ya eran socias de YPF en el área. La operación todavía debe ser autorizada por la Provincia.