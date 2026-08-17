Sin actividad cambiaria oficial, el riesgo país tocó su máximo en 2 meses y cayeron los bonos

Este lunes tampoco hubo cotizaciones del dólar, salvo el blue y paralelos financieros (dólar MEP y CCL). Las transacciones en el mercado informal se movieron entre un precio de $1.525 y $1.545 para compra y venta, respectivamente.

Sin cotización oficial en los bancos, pese al feriado sí hubo movimientos con el dólar informal

La volatilidad del riesgo país y la caída de los bonos

El riesgo país refleja la percepción del mercado sobre la deuda argentina, y puede variar con el tiempo debido a factores económicos y sobre todo políticos. Todo indica que el inicio incipiente de la carrera eleccionaria hacia 2027 lo hará mover.

Paralelamente, los bonos de deuda pública cayeron hasta 0,8%. Los ADRs o papeles de empresas en el extranjero operaron mayormente en baja, en una jornada complicada a nivel internacional.

Es que el precio del petróleo se acercó a U$S90 dada la incertidumbre por la resolución en el conflicto de Medio Oriente. Un conflicto que a juzgar por las declaraciones desde EEUU e Irán no tiene definición a la vista todavía.

Pese a la inactividad del primer día de la semana, sí hubo movimientos en las cotizaciones financieras del dólar que siguen las 24 hs. Mientras el dólar CCL subió fuerte (3,6%) hasta venderse a $1.631,37, el dólar MEP bajó 1% ($1.517,27).

En Buenos Aires no hubo actividad en la Bolsa local por el feriado en conmemoración del 17 de agosto.