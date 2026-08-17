Aunque el feriado mantuvo sin modificaciones al mercado cambiario este lunes 17 de agosto, el riesgo país volvió a subir y tocó otro recórd en 489 puntos básicos. Al mismo tiempo los bonos argentinos registraron una caída de casi 1 punto.
Sin actividad cambiaria oficial, el riesgo país tocó su máximo en 2 meses y cayeron los bonos
El riesgo país llegó a 489 puntos y la caída de los bonos fue de 0,85%. El impacto del conflicto en Medio Oriente. Qué pasó con las cotizaciones del dólar
El indicador financiero que mide JP Morgan subió hasta su máximo valor desde mediados de junio. Y si bien no batió el pico hasta ahora en lo que va del año, es el segundo récord del transcurso del 2026.
Sin embargo, el primer semestre reflejó una marcada fluctuación. Luego de que el 20 de mayo superara la barrera de los 500 puntos, el 10 de julio el riesgo país tocó los 410 puntos, su nivel más bajo desde 2018, como reacción a que Moody's mejorara la calificación crediticia del país.
Este lunes tampoco hubo cotizaciones del dólar, salvo el blue y paralelos financieros (dólar MEP y CCL). Las transacciones en el mercado informal se movieron entre un precio de $1.525 y $1.545 para compra y venta, respectivamente.
La volatilidad del riesgo país y la caída de los bonos
El riesgo país refleja la percepción del mercado sobre la deuda argentina, y puede variar con el tiempo debido a factores económicos y sobre todo políticos. Todo indica que el inicio incipiente de la carrera eleccionaria hacia 2027 lo hará mover.
Paralelamente, los bonos de deuda pública cayeron hasta 0,8%. Los ADRs o papeles de empresas en el extranjero operaron mayormente en baja, en una jornada complicada a nivel internacional.
Es que el precio del petróleo se acercó a U$S90 dada la incertidumbre por la resolución en el conflicto de Medio Oriente. Un conflicto que a juzgar por las declaraciones desde EEUU e Irán no tiene definición a la vista todavía.
Pese a la inactividad del primer día de la semana, sí hubo movimientos en las cotizaciones financieras del dólar que siguen las 24 hs. Mientras el dólar CCL subió fuerte (3,6%) hasta venderse a $1.631,37, el dólar MEP bajó 1% ($1.517,27).
En Buenos Aires no hubo actividad en la Bolsa local por el feriado en conmemoración del 17 de agosto.
En pocas palabras
- Riesgo país: alcanzó 489 puntos, su máximo en dos meses, en un contexto de feriado cambiario.
- Bonos y Dólar: los bonos argentinos cayeron 0,85%, mientras el dólar blue cotizó entre $1.525 y $1.545.
- Factores externos: la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y el alza del petróleo influyen en la volatilidad.