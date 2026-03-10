Una conocida app de viajes anunció que suma un servicio de delivery de comida en Mendoza

La decisión, indicaron desde Uber, "forma parte de una estrategia global orientada a profundizar el modelo de plataforma integrada, combinando movilidad, delivery y membresía en un único ecosistema digital".

Juan Martin Cappellini, Head de Uber Eats Argentina (1) Para Juan Cappellini, gerente de Uber Eats, el lanzamiento responde a "integrar verticales" como la app de movilidad y el delivery.

Movilidad + delivery, la apuesta de Uber en Mendoza

Desde la compañía aseguran que Argentina es uno de los mercados más relevantes para Uber en la región. Y lo sustenta con el "crecimiento sostenido" en volumen de viajes y usuarios activos, con una base de millones de personas que usan la app.

“Incorporar Uber Eats responde a integrar verticales complementarias dentro de una misma plataforma para ampliar la propuesta de valor y ofrecer una experiencia más completa tanto para usuarios como para comercios”, señaló Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

Algunas definiciones al respecto hablan de "aprovechar la escala" que ya tiene Uber. Y fortalecer su ecosistema digital.

Uber eats.jpg Se viene el delivery de comidas de Uber en Mendoza.

Según explicó Cappellini, el foco del nuevo servicio de delivery estará en las pymes y comercios de barrio. Pero además, con un valor agregado: el sistema de membresías Uber One.

Los usuarios podrán, por esa vía, acceder a beneficios tanto en movilidad como en delivery. Por ejemplo, envíos sin un costo adicional y descuentos en la cuota de servicio.