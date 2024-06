Turismo: para la CAME, la ocupación hotelera en Mendoza fue del 78% en Mendoza

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detalló que en materia de gasto, igualmente este año fue más austero: gastaron en total $384.869 millones (U$S 418 millones), 4% menos en pesos, a precios reales, que lo que se gastó en solo cuatro días del 2023. Una diferencia la aportó el turista internacional, que este año tuvo muy poca presencia, y redujo el gasto per cápita.

Mendoza, detalló la CAME, superó el 78% de ocupación, con la nieve como atracción principal y una estadía promedio de tres días, con un gasto por persona diario promedio de $50.000.