Tres dormitorios y excelente ubicación: cómo es el departamento en alquiler donde aceptan mascotas en Godoy Cruz

image Una de las habitaciones del departamento en alquiler.

Cómo es el departamento en Godoy Cruz en el que aceptan mascotas

Este departamento se encuentra ubicado en el sexto piso del Torre San Vicente B, en plena avenida San Martín Sur al 400. Según la descripción que se hace de él, en el sitio Inmoclick, posee una hermosa vista hacia la cordillera de los Andes.

"La propiedad dispone de un amplio living comedor, cocina independiente equipada con grifería nueva, tres dormitorios con placares empotrados, dos baños (uno completo y un toilette) y cochera", se explica en el sitio, donde se agrega que está solamente a cinco minutos de Palmares Open Mall.

En cuanto al precio de alquiler de este departamento ubicado en Godoy Cruz, según la publicación de Inmoclick, es de $650.000 por mes.

image Una de las habitaciones del departamento en alquiler, ubicado en Godoy Cruz, donde se aceptan mascotas.

Dónde buscar departamentos en alquiler en Mendoza y alrededores

Si usted o algún conocido se encuentra en la necesidad buscar departamento o casa en alquiler, son varios los sitios en donde se pueden consultar, ver slos precios y observar las fotos de cada inmueble. Están Zonaprop, Inmoclick, Mendozaprop, etc. Otra alternativa es revisar los sitios de inmobiliarias o sus redes sociales. Eso sí, tenga en cuenta que no todos aceptan mascotas.