Tres dormitorios y excelente ubicación: cómo es el departamento en alquiler donde aceptan mascotas en Godoy Cruz

Conseguir un departamento en alquiler en el que se acepten mascotas no es tarea fácil, pero algunos se pueden encontrar y con buena ubicación

Daniel Calivares
Uno de los tantos departamentos en alquiler en donde se aceptan mascotas

Intentar conseguir un departamento en alquiler, que sea cómodo y amplio y en el que se acepten mascotas, es todo un desafío. Por suerte, hay algunos propietarios que no son reacios a la idea de que sus inquilinos tengan un perro o un gato. Uno de esos casos tan buscados es el de un inmueble en Godoy Cruz.

Muchas veces, las familias se ven obligadas a regalar a sus mascotas o a entregarlas a cuidado de alguien "por un tiempo" que se transforma en años. En otros casos, se arriesgan a multas y las introducen a las casas o departamentos que alquilan obviando lo ordenado por los propietarios.

Por eso mismo, encontrar un departamento en alquiler que acepte mascotas no es algo tan usual y un motivo por el cual muchas familias pueden querer ver un lugar o mudarse. En este caso, además, el lugar tiene una ubicación que muchos envidiarían.

image
Una de las habitaciones del departamento en alquiler.

Cómo es el departamento en Godoy Cruz en el que aceptan mascotas

Este departamento se encuentra ubicado en el sexto piso del Torre San Vicente B, en plena avenida San Martín Sur al 400. Según la descripción que se hace de él, en el sitio Inmoclick, posee una hermosa vista hacia la cordillera de los Andes.

"La propiedad dispone de un amplio living comedor, cocina independiente equipada con grifería nueva, tres dormitorios con placares empotrados, dos baños (uno completo y un toilette) y cochera", se explica en el sitio, donde se agrega que está solamente a cinco minutos de Palmares Open Mall.

En cuanto al precio de alquiler de este departamento ubicado en Godoy Cruz, según la publicación de Inmoclick, es de $650.000 por mes.

image
Una de las habitaciones del departamento en alquiler, ubicado en Godoy Cruz, donde se aceptan mascotas.

Dónde buscar departamentos en alquiler en Mendoza y alrededores

Si usted o algún conocido se encuentra en la necesidad buscar departamento o casa en alquiler, son varios los sitios en donde se pueden consultar, ver slos precios y observar las fotos de cada inmueble. Están Zonaprop, Inmoclick, Mendozaprop, etc. Otra alternativa es revisar los sitios de inmobiliarias o sus redes sociales. Eso sí, tenga en cuenta que no todos aceptan mascotas.

