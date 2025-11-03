Según mediciones privadas, las elecciones hicieron subir la inflación de octubre a 2,4%

Si bien la mayoría coincide en que octubre dejó atrás el 2,1% de septiembre, otras consultoras aseguran que llegó a 2,8%. En tanto, el INDEC dará a conocer el nuevo índice el próximo miércoles 12 de noviembre.

Qué rubros empujaron la inflación en octubre

Para LCG, la inflación de octubre llegó a 2,5% para el nivel general, lo que implica una suba de 0,4 puntos respecto al mes anterior. Y le atribuyó al rubro "Alimentos y bebidas" un incremento del 2,9% mensual promedio hasta la cuarta semana.

Así, el rubro más sensible para el consumo masivo asoma de nuevo como uno de los motores de la variación de precios. Pero en general las estimaciones de inflación ya superaron a las de los economistas días antes de las elecciones legislativas.

"Venía creciendo (alimentos y bebidas), se moderó en la tercera semana, para acelerarse en la cuarta semana. Indumentaria aportó una suba estacional contenida y el rubro de vivienda también presionó al alza", aseguran desde L&P.

Otra de las consultoras que hacen sus mediciones es Econviews. Con el mismo criterio, calculó una inflación de 2,8% en octubre.

De cara a noviembre, Alesina anticipa como esperable que "con el proceso electoral concluido, el tipo de cambio modere su impacto sobre los precios“