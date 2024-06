Radiografía del mundo de las cooperativas: más de la mitad está en situación irregular

"Cuando querés armar tu negocio, no te frena nada", dice Andrea Nallim, la directora de Cooperativas de la provincia, que de emprendedurismo conoce y mucho -ha sido premiada por la ONU-.

Pero lo que no todos tienen en cuenta es que no se trata solamente de juntarse con otro y arrancar, sino de gestionarlo juntos; y es entonces cuando se empiezan a cometer errores que pueden llevar no solo al fracaso del emprendimiento sino también a los retiros y cancelaciones de matrículas para funcionar.