Reciclarg, la empresa mendocina que recibió en un año casi 75.000 kilos de residuos electrónicos.

Reciclarg 2022.jpg Números de Reciclarg de residuos electrónicos en 2022. Foto: Reciclarg

Andrea dijo que actualmente, cada argentino genera entre nueve y diez kilos de residuos electrónicos por año. Desde 2013 a la actualidad, Reciclarg ha recibido alrededor de 575.000 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y han evitado que vayan a un basural a cielo abierto.

La fundadora de Reciclarg contó que los residuos que más reciben son todos lo vinculado a la computación, como computadoras, monitores, impresoras, que es lo que denominan línea gris. Por otro lado, también les llevan muchos televisores, que sería la línea marrón y por último la línea blanca, que son los pequeños electrodomésticos.

Agregó que todavía no hay en Argentina ninguna empresa que pueda reciclar la línea blanca grande como heladeras porque tienen gases y necesitan maquinaria especial.

Reciclarg 3.jpeg Cada argentino genera entre nueve y diez kilos de residuos electrónicos al año. Foto: Reciclarg

Cómo nació Reciclarg

La idea de empresa nació de Farid (42), hermano de Andrea (47), ambos licenciados en Administración de Empresas, en 2008 gracias a un artículo de un diario sobre la problemática de los residuos electrónicos. Justo él había ido a Europa el año anterior y había visto que en el viejo continente ya se estaba ejecutando el reciclaje como política.

A esto se le sumó una competencia de planes de negocios que vino a Mendoza y Farid le pidió a su hermana Andrea que se inscriban porque necesitaba un equipo y así nació Reciclarg, que se inscribió como empresa en 2010 y actualmente hay diez personas trabajando en ella.

Andrea Nallim reciclarg.jpeg Andrea Nallim, socia fundadora de Reciclarg. Foto: Reciclarg

Qué hacer con los aparatos electrónicos que ya no usás

Andrea dijo que en la provincia hay alrededor de 20 puntos limpios que están fijos, se pueden ver en www.reciclarg.com y las personas pueden llevar sus aparatos en desuso para que no contamine el ambiente. Los ciudadanos pueden ponerse en contacto con Reciclarg para llevar sus residuos electrónicos.

Añadió que trabajan con todos los municipios de Gran Mendoza hace muchos años y otros que se han sumado hace poco y que no tienen puntos limpios, pero sí hacen campañas para poder recolectar en lugares concurridos de los departamentos.

Andrea contó que si bien a veces hacen campañas, no tienen un convenio con los departamentos del sur, de la zona este ni del Valle de Uco porque no cuentan con una política de reciclaje prolongada en el tiempo y se ha cortado el trabajo con los cambios de gestiones. Añadió que todos los residuos de la provincia deberían llegarles a ellos porque no hay ninguna otra empresa habilitada y si los desechan, contamina.

Reciclarg.jpeg Los ciudadanos pueden ponerse en contacto con Reciclarg para llevar sus residuos electrónicos. Foto: Reciclarg

Cómo es el proceso de reciclaje

Andrea explicó que el municipio es el que se hace cargo de los aparatos electrónicos y trabaja con ellos porque están dentro de los residuos peligrosos y para poder deslindarse esa responsabilidad extendida dan un certificado de disposición final, que le garantiza al municipio que el residuo será tratado de la manera que corresponde para el ambiente.

Luego, deben chequear si esos aparatos pueden ser reutilizados. Andrea dijo que solamente puede reparar el 1% de todo lo que reciben. Lo rearman y lo venden o trabajan con servicios técnicos que necesitan algún repuesto en particular que ya no se consigue en el mercado.

Reciclarg (2).jpeg Reciclarg les da a los municipios un certificado de disposición final que les garantiza un correcto tratamiento del residuo. Foto: Reciclarg

El otro 99% Reciclarg lo desarma y hay un circuito para cada material. "Es mucho de mano de obra intensiva porque hay que sacar cada una de las piezas, un tornillito, separar el plástico, el aluminio del vidrio, de la chatarra, entonces es mucho el proceso de separación de los materiales. Algunos van como materia prima a otras industrias que sirven para entrar en el circuito de reciclaje y otros tienen que ir a disposición final porque no hay ninguna empresa que por el momento los utilice o porque tienen componentes que son tóxicos", sostuvo Andrea.

Agregó que los componentes tóxicos quedan guardados en lugares para que no se masifiquen y contaminen. "Por el momento no hay otra solución porque en otros lugares del mundo hay investigaciones y desarrollo para que esos componentes como por ejemplo el plomo puedan ser utilizados para otra cosa", pero en Argentina todavía no.