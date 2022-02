Proponen la impresión de billetes de hasta 20 mil pesos

Angelini consideró que "el gobierno debe admitir la inflación actual, sin buscar culpables ajenos, e imprimir billetes de mayor denominación que le permita ahorrar costos, espacio, seguridad y tiempo a pymes, bancos, comercios y grandes empresas de logística".

Biletes de 1.000 pesos.jpg El billete de 1.000 pesos es el de máximo valor en Argentina y se ha depreciado en referencia al dólar.

El vicepresidente del PRO remarcó que “un billete de tan poco valor en términos de poder de compra representa un costo mayor para el Estado a la hora de emitir; por eso, esta propuesta permitiría un ahorro de entre 300 y 400 millones de dólares”.

Además agregó: en los últimos 50 años, Argentina le ha quitado a la moneda 13 ceros y “probablemente le quitemos 3 más próximamente”, donde cada cero equivale a 1.000% de devaluación. "Eso se refleja en que el billete de máxima denominación hoy es el segundo entre los de menor valor, en dólares, en toda la región, sólo detrás de Venezuela",

Finalmente el diputado cambiemista recordó que el billete de $1.000 comenzó a circular en diciembre de 2017 y equivalía a unos U$S 57, según el tipo de cambio oficial de ese momento. “Cuatro años después, al valor oficial, equivale a U$S 9,61 y si tomamos el contado con liquidación, rondaba los U$S 4,09 al 31 de enero pasado”.