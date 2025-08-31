"Para atraer inversiones el RIGI no puede ser sólo incentivos fiscales" dijo el director de la CEPAL

Como contrapartida, en Latinoamérica creció pero lejos de los niveles de hace una década, con "mayor concentración geográfica y sectorial".

"Vivimos un panorama global de mucha incertidumbre por la guerra comercial entre EEUU y China, y el impacto de la suba de aranceles en el comercio mundial y las perspectivas de crecimiento, que experimentó una desaceleración en su tasa de crecimiento", analizó Zivy.

image Para el director ejecutivo del área económica de ONU en Argentina "vivimos momentos de incertidumbre" que impactan en el desarrollo y la llegada de inversiones Ramiro Gómez

¿Por dónde pasa esa concentración sectorial en materia de inversiones?

Los anuncios crecieron por megaproyectos en hidrocarburos, minería y energía, y el que pierde participación es energías renovables. Hicimos un "zoom" particular en minerales críticos como cobre y litio, para los que la región tiene una dotación muy favorable.

Pero es importante que eso se traduzca en mayor producción y participación en exportaciones, y eventualmente en apalancamiento para el desarrollo regional productivo.

Mendoza, en el radar de inversiones para la ONU

-En el panorama global ¿qué pesa más, los anuncios o las inversiones concretas?

-Las dos cosas. Si miramos la minería, el 90% de la inversión extranjera se concentra en 4 países, Chile, Brasil, México y Colombia. Si tomamos los anuncios, 84% está en esos países y Argentina, y 40% está en minerales críticos. Hay 6 anuncios importantes para Argentina, mencionados en el RIGI. Y uno en particular que involucra a Mendoza, como el del Parque Solar El Quemado, además de algunos relativos a GNL (Gas Natural Licuado) que son positivos.

-¿Cuál es el diagnóstico que hacen de las reservas de cobre y litio?

-Teniendo en cuenta que son minerales estratégicos para Argentina, la región como tal, incluídos Chile y Bolivia, tiene el 46% de las reservas mundiales de litio, 33% de participación en la producción mundial y 24% de exportaciones. En cuanto al cobre, tiene un 35% de reservas, un 38% de la producción y 32% en exportaciones.

image Zivy durante un encuentro en Mendoza con empresarios para discutir sobre inversiones y desarrollo sostenible Ramiro Gómez

RIGI: incentivos fiscales y algo más

Al hablar de política de atracción de inversiones, desde la ONU ponen bajo la lupa al RIGI, el régimen de estímulos impositivos que son la principal apuesta de la administración Milei para atraer capitales que no terminan de llegar.

-¿Qué análisis hacen del RIGI vigente en Argentina desde hace casi un año?

-Lo importante es que los instrumentos de atracción de inversiones extranjeras como el RIGI no tengan que ver sólo con incentivos fiscales y estabilidad tributaria, y estén insertos en una mirada integral de desarrollo. Así lo vemos en otros países.

-¿Y para la ONU cómo se traduce eso en medidas concretas?

-Significa encadenamientos productivos y desarrollo de proveedores de bienes y servicios asociados a la minería, por ejemplo. También mayor vinculación con el sector de investigación y desarrollo, y diálogos con todos los actores, para tener una mirada de desarrollo productivo a mediano y largo plazo, y no solamente en el corto.

-¿Hay un análisis comparativo con países que tengan un RIGI, con un umbral de 200 millones de dólares?

-Hemos analizado políticas de atracción de inversión extranjera en países con recursos naturales y fuerte dotación minera como Australia, Canadá, Indonesia y Sudáfrica. Observamos instrumentos que complementan iniciativas como el RIGI, como los clústers y un fuerte vínculo con el sector académico, incluso hasta el diseño de "mallas curriculares" para la educación y no sólo la I+D (Investigación y Desarrollo). Y la adopción de tecnologías limpias.

-¿Existe potencial para las inversiones detrás y más allá de la minería, hidrocarburos y energía?

-Obviamente hay varios sectores: foresto-industria, turismo y tecnología. Creemos que el potencial es grande, pueden ser vectores del crecimiento más adelante, como el turismo sostenible, la economía circular y la movilidad. En cuanto a los 6 proyectos aprobados sabemos que tienen un impacto y un derrame en otros sectores altísimos. Con una mirada de desarrollo regional deben ser vectores para mejoras en infraestructura y también de logística y competitividad.

El rol del Estado en la atracción de inversiones

-Más allá de las recomendaciones ¿cómo se trabaja con las provincias desde la CEPAL en la materia?

-Hace poco participamos de la Mesa Nacional del Litio, donde estuvieron la Secretaría de Minería, las empresas, las universidades de Salta, Jujuy y Catamarca. Sistematizar ese tipo de diálogo es clave para una mirada integral no sólo de la parte extractiva sino también productiva, y para eso sumar a los ministerios de Trabajo y Educación que tienen un rol importante. Algo fundamental que se impulsa es el aprendizaje de estrategias entre regiones productivas, y para eso se creó un Foro Técnico Permanente del Litio entre Brasil, México, Argentina, Chile y Bolivia.

-En medio de todo este avance y la llegada de capitales ¿es sostenible una estrategia de desarrollo sin presencia o participación del Estado?

-La colaboración público-privada es esencial. Lo vemos en las provincias, donde muchas veces los Gobiernos si aplican esa lógica de políticas de Estado. El rol estatal resulta clave, como la mesa de Transformación Digital de la que CEPAL también interviene. Justamente el tema de la digitalización de las pymes lo pone de manifiesto. Vemos una gran heterogeneidad en la apropiación de tecnología por parte de grandes empresas frente a las pequeñas, y los ministerios del área también pueden incentivar una mayor equidad y la capacitación de las pymes en la adopción de técnicas para las mano de obra intensivas. Es un momento desafiante en el que necesitan apoyo de los Gobiernos.