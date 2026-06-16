Oficializaron el ingreso al RIGI de Vicuña, el mayor proyecto minero de la Argentina

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El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI del proyecto de cobre Vicuña, en San Juan, desarrollado por BHP y Lundin. Con una inversión inicial de USD 9.700 millones —que podría alcanzar los USD 18.000 millones según estimaciones de las compañías— se trata… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 16, 2026

El radar federal del RIGI y el protagonismo de Mendoza

Con la incorporación de este gigante del cobre, el Comité Evaluador nacional ya ha aprobado formalmente un total de 19 proyectos bajo el paraguas del RIGI, y acumula inversiones que superan los U$S32.200 millones en sectores que van desde la energía y el gas hasta la infraestructura y la minería. El interés del sector privado sigue en alza, y estimaciones del sector indican que el Ministerio de Economía tiene en carpeta otras 40 propuestas bajo análisis para adherirse al régimen.

Para nuestra provincia, el balance del RIGI es sumamente relevante. Dentro de la nómina nacional se destacan dos iniciativas radicadas en suelo mendocino que ya cuentan con luz verde y prometen dinamizar la economía local. Por un lado, se encuentra el desarrollo minero de San Jorge, que contempla una inversión de U$S891 millones.

Por el otro, el sector de las energías renovables pisa fuerte con el megaproyecto del Parque Solar de YPF Luz, ubicado en Las Heras, el cual inyectará unos U$S211 millones para potenciar la matriz energética limpia de la región.

La explotación de Vicuña se planificó de forma escalonada a través de tres fases estratégicas para asegurar la eficiencia operativa:

proyecto minero vicuna san juan1 Se espera que Vicuña genera unos 30.000 puestos de trabajo. Foto: Vicuña

Etapa 1: se enfocará principalmente en el depósito Josemaría . Allí se avanzará en el desarrollo de una mina a cielo abierto y la construcción de una planta concentradora, diseñada con flexibilidad para futuras expansiones. El objetivo es acelerar la producción inicial para generar flujo de caja operativo temprano.

se enfocará principalmente en el depósito . Allí se avanzará en el desarrollo de una mina a cielo abierto y la construcción de una planta concentradora, diseñada con flexibilidad para futuras expansiones. El objetivo es acelerar la producción inicial para generar flujo de caja operativo temprano. Etapa 2: contempla la explotación de los recursos de óxidos de Filo del Sol y la puesta en marcha de una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, lo que removerá la capa superior de óxidos sobre los sulfuros y ampliará la capacidad productiva general.

contempla la explotación de los recursos de óxidos de y la puesta en marcha de una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, lo que removerá la capa superior de óxidos sobre los sulfuros y ampliará la capacidad productiva general. Etapa 3: definida como la fase de máxima expansión, prevé ampliar la planta concentradora y desarrollar por completo el depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar los niveles de procesamiento hasta las 293.000 toneladas por día. Esta etapa incorporará infraestructura estratégica tercerizada (outsourcing), que incluye una planta desalinizadora de agua, un sistema avanzado de transporte de concentrado y una planta de tratamiento.

Los números finos del proyecto estiman que, durante su primera década de producción sostenida, Vicuña logrará extraer 2,5 millones de toneladas de cobre; 5,5 millones de onzas de oro y unos 214 millones de onzas de plata, para consolidar a la región de Cuyo como el nuevo polo minero de vanguardia en Sudamérica.

Uno por uno: la nómina completa del RIGI (de mayor a menor inversión)

A continuación, se detalla el listado de los 19 proyectos aprobados hasta el momento por el gobierno nacional, ordenados de forma decreciente según el volumen de capital comprometido:

Vicuña (San Juan): U$S9.700 millones (minería de cobre).

GNL PAE-Golar (Río Negro): U$S6.878 millones (Gas Natural Licuado).

Río Tinto (Salta): U$S2.700 millones (minería).

Los Azules (San Juan): U$S2.672 millones (minería).

Vaca Muerta Oleoducto Sur (Río Negro): U$S2.486 millones (conexión Allen - Punta Colorada).

Gasoducto San Matías (Río Negro): U$S1.300 millones (Infraestructura de gas).

Cauchari Olaroz (Jujuy): U$S1.166 millones (minería de litio).

San Jorge (Mendoza): U$S891 millones (minería).

Proyecto PSJ Cobre Mendocino de Minería San Jorge. El proyecto San Jorge ubicado en Uspallata. Foto: gentileza minera San Jorge

Diablillos (Salta/Catamarca): U$S760 millones (minería).

Gualcamayo (San Juan): U$S655 millones (minería).

Ampliación del Gasoducto Perito Moreno (Neuquén): U$S550 millones (infraestructura de gas).

Fénix (Catamarca): U$S530 millones (minería).

Veladero (San Juan): U$S380 millones (minería)

Sidersa (Buenos Aires): U$S286 millones (siderurgia).

Terminal Timbúes (Santa Fe): U$S277 millones (infraestructura agroexportadora).

Parque eólico Olavarría (Buenos Aires): U$S250 millones (energía eólica).

Salar del Hombre Muerto (Catamarca): U$S217 millones (minería de litio).

Parque solar YPF Luz (Mendoza): U$S211 millones (energía solar en Las Heras).

Sal de Oro (Salta/Catamarca): U$S28 millones (minería de litio).