Mendoza presentó en Canadá su potencial en Vaca Muerta y el plan para reactivar áreas maduras

La delegación argentina incluyó también a funcionarios de provincias hidrocarburíferas como Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego La delegación argentina incluyó también a funcionarios de provincias hidrocarburíferas como Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego

El gigante dormido: el potencial de Vaca Muerta Mendoza

Uno de los ejes que despertó mayor interés entre los inversores internacionales fue la presentación de los avances en el sector mendocino de la formación Vaca Muerta. Actualmente, empresas de la talla de YPF, la UTE Quintana-TSB y Tango Energy llevan adelante tareas de exploración avanzada en la zona.

Manuel López fue el encargado de detallar que los pozos exploratorios ya perforados por YPF en las áreas Paso de las Bardas Norte y CN VII A arrojaron resultados comerciales positivos que confirmaron el potencial de la roca, tanto en petróleo como en gas. De consolidarse los planes de desarrollo, las proyecciones técnicas estiman que la zona podría superar los 300 pozos horizontales en distintas profundidades.

Eficiencia convencional y el "Plan Andes"

La delegación también puso sobre la mesa el excelente desempeño relativo de Mendoza en la extracción convencional. Mientras que a nivel nacional la producción petrolera postpandemia (período 2021-2025) sufrió una caída promedio del 15,8%, Mendoza apenas retrocedió un 6%, convirtiéndose en la jurisdicción con mejor rendimiento del país.

Para profundizar esta tendencia, se destacó el avance del Plan Andes:

Reactivación: se trata de una iniciativa impulsada junto a YPF para traspasar bloques maduros a nuevos operadores especializados.

se trata de una iniciativa impulsada junto a YPF para traspasar bloques maduros a nuevos operadores especializados. Inversión: este proceso ya logró destrabar y generar compromisos de inversión por más de 700 millones de dólares para dinamizar la actividad en la provincia.

A esto se suman los atractivos proyectos de recuperación terciaria y crudo pesado, dos segmentos donde la experiencia de la región canadiense de Alberta resulta fundamental para generar transferencia de conocimiento y tecnología hacia los yacimientos mendocinos.

La provincia formó parte de una misión estratégica en Canadá para promover proyectos energéticos y generar alianzas. La provincia formó parte de una misión estratégica en Canadá para promover proyectos energéticos y generar alianzas.

Modernización legal y lazos con Canadá

Con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a las empresas extranjeras, los funcionarios expusieron que Mendoza se encuentra trabajando en la actualización de su Ley Provincial de Hidrocarburos. La reforma apunta a simplificar los procesos burocráticos y modernizar las herramientas de regulación, sin perder la capacidad de control por parte del Estado.

La misión en Calgary no solo sirvió como vidriera de negocios, sino para estrechar vínculos institucionales directos con el Alberta Energy Regulator (el prestigioso organismo de control canadiense) y avanzar en convenios de capacitación técnica con institutos universitarios de primer nivel como el Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Tras el éxito de los encuentros, ya se analiza la posibilidad de que una comitiva de expertos de Canadá visite Mendoza antes de fin de año.