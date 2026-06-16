En un fuerte gesto de respaldo a la hoja de ruta económica del gobierno, el directorio del Banco Mundial (BM) y el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA) aprobaron formalmente este martes un paquete de garantías por un total de U$S2.000 millones para la Argentina.
El Banco Mundial aprobó un respaldo financiero de U$S2.000 millones para Argentina
El directorio del Banco Mundial y la agencia MIGA dieron luz verde a un innovador sistema de garantías. El país accederá a créditos de la banca privada con tasas bajas
Este aval financiero corona el acuerdo técnico que el ministro de Economía, Luis Caputo, había sellado en abril pasado durante su visita a Washington DC.
La particularidad de este desembolso radica en su estructura técnica. Desde el propio Banco Mundial, entidad que preside Ajay Banga, definieron al instrumento como "innovador". No se trata de un préstamo directo tradicional, sino de un esquema de garantías internacionales diseñado específicamente para mejorar el perfil crediticio del país.
Las ventajas de este financiamiento del Banco Mundial
Con este blindaje, el Palacio de Hacienda podrá salir a buscar fondos frescos en la banca comercial internacional logrando tasas de interés cercanas a 6,5%, un porcentaje sustancialmente menor al que Argentina convalidaría hoy en el mercado abierto debido al riesgo país.
Según detalló el organismo multilateral a través de un comunicado, el objetivo central de este millonario paquete es "apoyar la agenda de reformas de Argentina y ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital", marcando una suerte de puente financiero mientras se estabilizan las variables macroeconómicas.
Estrategia frente a los vencimientos
La ingeniería financiera del equipo económico tiene un destino urgente y prioritario: cumplir en tiempo y forma con los compromisos asumidos con los acreedores privados. Los plazos apremian, ya que el próximo mes de julio el país enfrenta un exigente cronograma de vencimientos que asciende a los U$S4.500 millones. Con estos recursos, el gobierno busca desactivar cualquier incertidumbre cambiaria o de pago de deuda en el corto plazo.
Por otra parte, la ofensiva para asegurar el financiamiento externo no termina aquí. Fuentes oficiales confirmaron que este miércoles se sumará un nuevo espaldarazo internacional: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene prevista la aprobación de garantías adicionales por otros U$S550 millones, consolidando una semana clave para las reservas y el crédito argentino.