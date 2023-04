Los avatares del esperado dólar vino entre la escalada del blue y el alza de la inflación

Tras el anuncio y la puesta en marcha del dólar vino, recién esta semana quedó operativa la página de la AFIP con las posiciones arancelarias y las empresas están conectando con los detalles. Estamos en tiempos de análisis por lo que los primeros movimientos podrían verse recién entrado mayo. Justamente el martes 2, el secretario de Agroindustria Juan José Bahillo recibirá al sector vitivinícola.

"La implementación del dólar diferencial va lenta. Por un lado porque las empresas están conociendo los aplicativos; y por otro por las expectativas, por ese saber qué puede pasar con el tipo de cambio y qué puede pasar con la inflación", expresó a Diario UNO Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina.

dolar vino sergio massa.jpg

La combinación que analizan los bodegueros para entrar al dólar vino

Las condiciones que el Ministerio de Economía implementó para el dólar agro no son las que desde el sector bodeguero esperaban, por un lado porque la ventana de aplicación dispuesta hasta el 31 de agosto es ínfima en relación a lo que se necesitaba; por otro porque se hubiese preferido un dólar diferencial pero no fijo; y además porque se puso como requisito el ingreso al programa Precios Justos, que marca topes a los precios máximos de venta de los productos en el mercado interno.

"Es una combinación que miran muy de cerca los empresarios", alertó Kuret.

El dirigente de Bodegas de Argentina explicó además que hay otros dos puntos clave a la hora de la exportación vitivinícola: "Primero, tienen que lograr los embarques dentro de la ventana (hasta el 31 de agosto) y segundo, lograr las prefinanciaciones que se hacen en el exterior".

"En el caso del vino, la liquidación no depende exclusivamente del empresario. Tenés un proceso de entre 45 y 60 días para dar con la orden de compra y embarcar y recién después de eso comienza el proceso de cobro por lo que -quienes decidan ingresar al dólar vino- casi que llegarán justo a liquidar a fines de agosto", indicó sobre el día a día.

"Los que tengan la gimnasia exportadora serán los que puedan acelerar" ese proceso, lo que podría resultar clave en este contexto de suba del dólar exportador.

Es que, si bien las compañías no operan con el dólar blue, que se disparó a $477, esta escalada sí aceleró la devaluación oficial. "Planteamos en su momento, cuando se decidió fijar el dólar agro a $300, que siempre se pensara un margen con el dólar oficial", dijo Kuret.

Claro, porque si la aceleración mantiene la tendencia, en dos meses el oficial ya podría estar en $300 y así la ventaja que se esperaba dar con el dólar diferencial desaparecería.

Sobre ello, Juan Manuel Palomo, gerente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel (parte de la COVIAR), indicó: "Hoy liquidar a $300 sigue siendo conveniente, es una medida que se puede aprovechar porque el dólar exportador está en $220".

"El problema es que esta incertidumbre hace pensar que quizás en un mes ese dólar oficial esté a $300, lo que te termina comiendo la ventaja", explicó. Eso, sumado a que "quedaste atado al Precio Justo para el mercado interno", lo que limita al empresario a aumentar precios acompañando la inflación.

"Se debería haber podido aplicar el valor $300 a operaciones en forma retroactiva a enero", lamentó Palomo.

Precios Justos, la piedra en el zapato del dólar vino

Juan Manuel Palomo, gerente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, reveló que, desde que se implementó el dólar diferencial, ninguna empresa del sector al que representa ha obtenido el ok de la Secretaría de Comercio para avanzar.

"Primero hay que sellar un acuerdo por Precios Justos, después hay que adherir en AFIP y después te abren una cuenta especial en dólares. Para llegar a eso se necesitan las autorizaciones de la Secretaría", contó sobre el backstage.

dolar vino precios justos.jpg Liquidar con un dólar vino a $300 implica sí o sí ingresar al programa de Precios Justos, que pone topes a los precios máximos de venta en el mercado local.

En ese proceso ya hay seis exportadoras de vino a granel. Y no son más porque no suele haber tantas operaciones en esta época. "El ciclo de operaciones exportadoras es más largo en el caso de la vitivinicultura por eso pedíamos que la medida se sostuviera en el tiempo y no fuera con plazo", dijo.

Aquel acuerdo para ingresar al programa Precios Justos es una de las condiciones más analizadas por los empresarios.

"Cada grupo de bodegas lo está pensando porque hay empresas (como las de vino a granel) que son netamente exportadoras y sumarse o no a Precios Justos no les afecta en nada. Pero para una firma que tiene un esquema de mucha venta en el mercado interno, no poder subir el precio del producto al ritmo de la inflación es una traba", explicó Palomo.

Precios Justos implica que, según el volumen de facturación de mercardo interno y externo, la Secretaría de Comercio ponga topes a los aumentos de los productos que se venden dentro del país.

Las empresas que más exportan, menos podrán subir los precios y quedarán muy por debajo de los números inflacionarios. Así, las empresas que exporten más del 70% de su producción solo podrán aumentar en el mercado doméstico el 1% por mes, con un 1,7% autorizado para agosto.