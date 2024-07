La Nación eliminó un impuesto en los vuelos no regulares y subió otro para internacionales

►TE PUEDE INTERESAR: La Justicia puso en marcha el nuevo sistema de oficinas fiscales para denunciar las 24 horas

Al argumentar la decisión, el texto oficial expuso que "resulta indispensable profundizar las políticas de desregulación del mercado interno, teniendo por fin la simplificación, reducción de cargas y de costos, mejorando la vida al ciudadano y las empresas".

En este sentido, indicó que "en observancia del principio de cielos abiertos, a fin de avanzar en la facilitación del trámite del transporte aeronáutico, resulta necesario limitar las actividades alcanzadas por el pago de Tasa de Seguridad de la Aviación, que pasará a ser aplicada sólo a los pasajeros que embarquen en aeronaves destinadas al servicio aéreo de transporte regular".

En tanto, precisó que "los pasajeros que embarquen en aeronaves que no estén destinadas a los denominados vuelos comerciales regulares, a futuro no se encontrarán alcanzados por la citada Tasa de Seguridad de la Aviación, ya que ello permite reducir una carga sobre actividades económicas y recreativas que por sus características, y en el marco de las nuevas políticas, no resulta ni motivado ni costo-eficiente imponerles la carga del pago de una Tasa".

El impuesto que sube en los vuelos: la tasa de protección de vuelo en ruta

El Gobierno también anunció el aumento del 22,3% en la tasa de protección al vuelo en ruta y en la tasa de apoyo al aterrizaje, que afectan a los vuelos internacionales y no se actualizaban desde 2018. Esto resultará en un encarecimiento de los pasajes de avión hacia destinos internacionales.

La resolución 208 argumenta que el aumento de los costos en la prestación de los servicios encomendados a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) requiere una “adecuación del valor de las tasas por tales servicios”.

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) aseguraron que estas tasas son cobradas a las empresas aéreas, quienes tienen la opción de trasladar o no este costo adicional a los pasajes. En este contexto, el ajuste no superaría los “80 centavos de dólar por pasajero”.