Industriales mendocinos reclamaron reformas económicas urgentes tras la designación de Batakis

"Estamos preocupados -sumamente preocupados- y a la vez expectantes", expresó con énfasis el dirigente en una entrevista por Radio Nihuil en la que dejó traslucir su malestar y pesimismo porque entiende que no se avizora una solución.

Díaz Telli se mostró contrariado al analizar las primeras declaraciones de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis: "La verdad es que lo que ha dicho es que las cosas van a seguir como estaban. Pero las cosas estaban mal y estuvieron mal la semana pasada, previo a la renuncia de Martín Guzmán. Nada ha mejorado".

En la nota con Carina Scandura y Carlos Hernández, el empresario industrial agregó que "para colmo, en medio de este contexto, hay muchísima volatilidad política con una rencilla interna entre las fuerzas gobernantes. Entonces, cualquier plan económico, por bueno que fuese, no puede funcionar".

Matías Díaz Telli (8).jpeg Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza. Foto: Martín Pravata

Reclamo de reformas

"Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo -aseveró Díaz Telli-. El sector industrial en particular y los argentinos en general necesitamos un plan económico con reformas que no se pueden dilatar más en el tiempo: precisamos una reforma laboral, fiscal, previsional e incluso tributaria, al estilo chileno".

De cómo sería una reforma tributaria, el titular de la UIM explicó: "Es simple. Se trata de volver a la carta orgánica del Banco Central con plena independencia. Es decir, que no se financie más al Tesoro Nacional con emisión. Eso es lo que necesitamos los argentinos".

El cepo a las exportaciones

El entrevistado dijo que "el plan económico tiene que incluir todo. Si no, seguimos parche tras parche y no salimos nunca a buscar la solución definitiva. Después sí, entrar en la letra chica".

El referente industrial fue más allá de la coyuntura con su análisis: "Tenemos un modelo económico atrasado hace décadas basado en la economía del siglo pasado. No podemos aferrarnos a leyes laborales, previsionales y tributarias de una economía preinformática. La Ley de Contrato de Trabajo en Argentina va a cumplir 50 años. Imagínense si la ley de matrimonio fuese la de 50 años atrás. Bueno: así como cambiaron las relaciones de pareja entre los humanos, cambiaron las relaciones laborales".

"No hablamos de quitar derechos -aclaró- sino de adecuar el sistema legal a la realidad que tenemos hoy".

Díaz Telli sumó que "las reformas no debe hacerlas el Gobierno pensando en un plan de contingencia o de contención que le permita llegar a las elecciones el año que viene y tener expectativas de ganar y lograr la reelección. Acá hace falta un acuerdo que incluya a todas las fuerzas políticas, las que gobiernan y las que están en la oposición. Hay que ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos básicos del modelo que queremos y si lo que pretendemos es castigar o fortalecer a los exportadores".

Los planes sociales

Matías Díaz Telli se refirió por último a la polémica de los planes sociales: "Tenemos que ser solidarios y colaborar unos con otros. Pero eso no implica que el que eligió como forma de vida no trabajar, sea una carga para el resto".

Con dureza el dirigente añadió que "hay planes bien direccionados que son una buena ayuda para sectores con dificultades o para quienes precisan apoyo en un momento particular para que puedan reinsertarse. Pero también hay gente que recibe planes y que elige no trabajar. Pero resulta tenemos trabajadores que con sueldo no alcanzan siquiera la línea de la pobreza y así es inmoral que el Gobierno subsidie a los que eligen no trabajar".

