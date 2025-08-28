IMPSA: la Justicia le puso fecha a la renegociación de la deuda

Por su importancia, el resultado de las asambleas será determinante para el futuro, a pocos meses de su reprivatización. De hecho, la renegociación del pasivo figura entre las condiciones del contrato de traspaso de acciones firmada por el gobierno nacional y el de Mendoza con su nuevo controlante, el grupo estadounidense ARC Energy, en febrero.

Todo indica que la propuesta original de IMPSA, que planteaba liquidar el pasivo en 9 cuotas hasta el año 2044, fue mejorada. Aunque con un mayor interés compensatorio, que originalmente contemplaba una tasa del 1,5% nominal anual, sobre saldos pendientes de capital en dólares.

Qué dice la ley sobre la deuda de IMPSA

El artículo 45 bis de la ley 24522 de Concursos y Quiebras establece el carácter del encuentro y de qué manera puede proceder un acuerdo por la reestructuración de la deuda con quienes presenten créditos como acreedores.

¿Por qué es importante la asamblea? Porque durante la misma representantes de IMPSA presentarán la oferta a los inversores/tenedores de ON y bonos. Estos "deberán expresar su conformidad o rechazo de la propuesta de acuerdo preventivo que les corresponda".

reactor ypf mendoza impsa traslado4 IMPSA fue noticia durante agosto por el traslado del enorme reactor.

En ese caso, quienes la acepten, tendrán que manifestar a qué alternativa adhieren para el caso que la propuesta fuere aprobada.

Cualquiera sea la respuesta, por sí o por no, "la conformidad debe ser exteriorizada por el fiduciario o por quien haya designado la asamblea, sirviendo el acta de la asamblea como instrumento suficiente a todos los efectos".

Las asambleas con los acreedores

Lo cierto es que el miércoles 15 de octubre empezará a las 9,30 con los tenedores de Obligaciones Negociables con oferta pública Clase VII, con vencimiento el 31 de diciembre de 2036, con un valor nominal de más de U$S 69 millones.

Así lo confirmó a la CNV (Comisión Nacional de Valores) el responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA, Fabián D´Aiello.

Una hora después será el turno de quienes invirtieron en ON con oferta pública Clase VIII por US$2,926,755 y vencimiento en idéntico plazo. Es una serie emitida conforme al Trust Indenture el 24 de agosto de 2022.

A las 11,30 arrancará la asamblea con el tercer grupo, los tenedores de bonos duales por US$205,937,033, al 1.50% de TNA (tasa nominal anual) también a pagar el 31 de diciembre de 2036, conforme al Trust Indenture de fecha 15 de abril de 2022.

En el mismo horario está previsto formalizar la oferta a inversores de ON Clase E, sin oferta pública, por la deuda restante.

IMPSA ya empezó a remitir la convocatoria al Deutsche Bank Trust Company Americas, fiduciario de los tenedores de bonos Internacionales, y a The Depository Trust Company, depositario de los mismos, para su distribución a todos los tenedores registrados. Y, de igual modo, a tenedores de Obligaciones Negociables mediante carta documento o correo.