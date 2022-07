Afirman que, en lo que va del año -y antes de que renunciara el exministro de Economía Martín Guzmán-, los materiales ya habían aumentado casi un 40%.

mendoza activa construccion.jpg "Los argentinos calculan la inflación en sus proyectos. Es parte de una cultura", aseveró uno de los entrevistados.

"Estamos vendiendo productos con normalidad"

"Nosotros hemos entregado mercadería normalmente", afirmó Daniel Capello, uno de los propietarios de Materiales Urquiza, en diálogo con UNO.

"Eso sí -matizó-: tenemos algunos proveedores que no nos han dado precios nuevos porque no saben cuánto van a aumentar los insumos. Nosotros igual abrimos, sabiendo que vamos a poder reponer algunos de los productos y otros tal vez no".

Capello destacó que, pase lo que pase, su prioridad es "no dejar a nadie sin la mercadería que necesita y conservar el trabajo de los 50 empleados que tiene la empresa".

La bolsa de cemento, anticipó, está a punto de aumentar un 6%. Hoy el precio por unidad va de 800 a 920 pesos, dependiendo de la cantidad que se compre.

"El hierro está más complicado. Entre otras cosas, porque hace tiempo que no se consigue hierro del 6, que es fundamental para hacer las columnas de la construcción", contó Capello.

¿Y por qué falta justamente hierro del 6? Hay varias hipótesis. Una dice que los fabricantes invierten el mismo tiempo y esfuerzo en hacer una barra de 6 que en fabricar una del 8 o del 10, y estas últimas se pueden vender más caras. Entonces optimizan el tiempo en lo que les resulta más redituable.

En cuanto a los aumentos del resto de los productos, Capello señaló que "no hubo cambios, porque venimos viendo incrementos de entre el 6 y el 10% todos los meses. Eso sigue igual".

"Lo que cambió fue el ministro de Economía, lo demás se mantiene"

Diego Pérez Colman es gerente general de Hipercerámico y presidente de la Red Edificar, que reúne a nueve firmas del sector.

"Estamos igual que el jueves y el viernes de la semana pasada, lo único que cambió fue el ministro de Economía", ironizó ante la consulta de este medio.

Y trajo a colación cifras de la entidad que preside: según la Red Edificar, el aumento acumulado de los materiales de la construcción desde principios de año es del 39,48%. Sólo entre mayo y junio la suba fue del 6,7%.

red edificar 2.jpeg Según la Red Edificar, el aumento acumulado desde el inicio de 2022 para los materiales de la construcción fue de casi el 40%.

El empresario analizó: "A veces aumentan los proveedores, pero eso no significa que uno tenga que subir automáticamente. En este negocio, administrás la lista de precios como si estuvieras ante un tablero de ajedrez. Ya son más de dos décadas vínculo con los clientes, y nos centramos en cuidar eso. Ayer vendimos normalmente todas nuestras promociones".

Pérez Colman hizo una salvedad: "cuando uno escucha en los medios que hay desabastecimiento y problemas graves, tiene que tener en cuenta que la realidad no es igual para todas las empresas. Nosotros estamos hace 26 años, pero una pyme que recién empieza puede enfrentarse a condiciones muy distintas".

"Y a mí no me gusta rotular a nadie de alarmista; sin embargo, el fin de semana decían que iba a haber feriado cambiario y bursátil, y eso no pasó. A su vez, es obvio que necesitamos una mayor estabilidad", cerró.

"Más que al dólar, yo miro el precio del gasoil"

"Han cambiado algunos precios, sí. El cemento hasta hoy no se ha modificado, el hierro tampoco. Lo que sí hay es muchas avivadas de los proveedores", advirtió a su turno Guillermo Sosa, del corralón Las Palmeras.

Sosa lleva 27 años en el rubro, pero se sigue asombrando de algunas cosas. Este martes, sin ir más lejos, tuvo una pequeña discusión con un viajante:

"Este señor se dedica a la electricidad, que se maneja al dólar oficial. Yo le hice el pedido el miércoles pasado. Me dijo que venía esta semana, pero ayer ni apareció. Hoy me llamó y me dijo que tenía mi pedido, pero que me lo tenía que entregar con el dólar a 200 pesos. Entonces le suspendí la compra, porque el dólar oficial no se modificó. Como esa, hay muchas avivadas", contó Guillermo.

Añadió que, más que obsesionarse con el dólar, lo que él mira con atención es el gasoil. "El 90% de la mercadería se mueve en camión: cualquier cambio en ese aspecto te pega de lleno".

"Y lo que sí está pasando es que se acortan los plazos porque los proveedores no quieren quedar descubiertos. Donde antes te esperaban dos semanas para que les depositaras la plata, a lo mejor ahora te piden que les des el dinero en cuatro o cinco días", consideró.

Respecto a los productos que podrían subir más en el corto plazo, Sosa fue cauteloso. "Desde hace meses el cemento está subiendo cada 12 o 15 días. Eso calculo que seguirá. Con el hierro también hay aumentos. Teóricamente se comercializa al dólar oficial pero te lo cotizan al blue".

¿Se interrumpirán las obras de construcción previstas en caso de que la inflación siga en alza? "No creo -retrucó Sosa-. Cuando el argentino hace un plan de trabajo, mete dentro del cálculo a la inflación. Ya es parte de una cultura. Tendría que venir un desfasaje muy grande para que se frenaran los proyectos".

