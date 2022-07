Se vivió un lunes de tensa calma y con actividad casi normal del comercio en Mendoza

Medios periodísticos de Buenos Aires hablaban de comercios cerrados y otros con suba de precios. Debido a la falta de certezas, algunos distribuidores de elementos importados no han trabajado, y sus subsidiarias o clientes se tuvieron que adherir. En Mendoza fue menor impacto.

comercios-coronavirus-mendoza-3jpg.jpg Los negocios minoristas no pueden darse el lujo de no abrir y especular, ya que vienen golpeados luego de la pandemia y la persistente crisis económica.

La actividad en Mendoza

En Mendoza la actividad del comercio del microcentro prácticamente fue normal, y según el presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza -Cecitys-, Adrián Alín, "los negocios del centro abrieron normalmente, no les queda otra, ya que hay que pagar impuestos, sueldos y cargas, y un día perdido impacta mucho. Después se verá cómo se compensa si hay pérdidas por vender a precios viejos".

"Esta mañana (por este lunes) hicimos un relevamiento rápido de aquellos negocios que tienen más relación con el dólar, como por ejemplo venta de celulares o de electrodomésticos y no les quedó otra que abrir. De todos modos, nosotros, como asociados de CAME (Confederación Argentina e Mediana Empresa) nos adherimos al comunicado que sacaron, pidiéndole al Gobierno certidumbre y terminar con la inflación", aportó Alín.

Luego el camarista hizo una diferenciación para explicar: "No es lo mismo el comercio de Mendoza, donde somos pymes, con el de Buenos Aires, donde manejan otros volúmenes. Nosotros somos como almacencitos de barrio, y no tenemos stock como para aguantar algunos días sin vender".

Otros negocios, como el rubro de la ferretería o materiales de construcción, decidieron este lunes no vender y esperar. "Las distribuidoras no nos han dado precios, y decidieron no trabajar, así que nosotros no adherimos y esperaremos", señaló un viajante ferretero de nuestro medio. Luego agregó: "Por lo pronto han bajado las comisiones de las mercadería importadas, debido al alto valor e inestabilidad del dólar".

