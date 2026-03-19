El plan ancestral de la mayor cervecería de Mendoza para "cosechar" agua y construir un acueducto

image Vista aérea de una de las "amunas", las zanjas para receptar agua de origen aluvional y favorecer su inflitración en los acuíferos que impulsa la cervecería en el piedemonte

"Como cervecería, para nosotros es muy importante tanto el cuidado como el uso responsable del agua, además de la reducción del consumo en todos los procesos", explicó Pablo Guffanti, director de Cervecería Andes, respecto del nuevo plan.

Para Guffanti, existe "una mejora continua" del consumo de agua, que se determina con una canasta de indicadores medibles anualmente para favorecer el suministro de procesos (calderas, mantenimiento de máquinas, limpieza) con agua reutilizada. De hecho, esos índices marcan que entre 2021 y 2025 la planta redujo un 21% el consumo de agua.

image La planta de tratamiento de efluentes de la cervecería recupera el agua residual del proceso de elaboración de la cerveza, y abastecerá al futuro acueducto Axel Lloret

Qué es la "siembra y cosecha" de agua

El proyecto Amunas, zanjas de infiltración que recupera el ciclo hidrológico, pone en valor una técnica ancestral de “cosecha de agua”, originaria de Perú que recobra la tradición de los aljibes mendocinos.

Es la apertura de zanjas de retención de casi 1 hectárea. Su función es receptar el agua de lluva o aluvional e infiltrarla, para incrementar la recarga del acuífero con unos 800.000 litros anuales, un trabajo que, según se explicó, avanza en coordinación con el Departamento de Irrigación, enfocado en el control del nivel del agua subterránea.

La fundación Hábitat&Desarrollo se encargó del diseño del proyecto, seleccionado a partir de una convocatoria de Cervecería Quilmes para la gestión del agua en un contexto de escasez hídrica.

“La construcción de Amunas en Mendoza recupera la historia de los aljibes y resulta una inversión estratégica. De esta forma se aborda de una manera concreta y simultáneamente tres crisis actuales: déficit hídrico, degradación ecosistémica y riesgo aluvional”, explicó Ana Carolina Herrero, especialista de resiliencia hídrica de Fundación Hábitat & Desarrollo.

image Antes y después: así se ve el agua previo a ser recuperada y el resultado final de su tratamiento en la cervecería Andes Axel Lloret

Un acueducto para el canal Pescara

La otra pata del plan es la construcción de un acueducto de casi 8 kilómetros de extensión, desde cercanías de la planta de producción de cerveza en Godoy Cruz hasta el canal Pescara, en Maipú. Una inversión de casi U$S4 millones netamente privada, con apoyo en cuanto a habilitaciones y logística de ambos municipios.

"Con este acueducto se busca aportar al desarrollo de humedales que lleva adelante Irrigación con agua de calidad. En ese sentido trabajamos desde la capacidad de nuestra planta de tratamiento de efluentes que va a abastecerlo", señaló al respecto Guffanti.

La obra ya empezó y, según se estima, antes de terminar el año el acueducto ya debería estar operativo para abastecer es canal troncal para el área productiva de Maipú. Una vez en funcionamiento podrá transportar unos 75 m3/hora, según precisó el director de la planta.

El 70% del trazado atraviesa Godoy Cruz de oeste a este, en tanto que el 30% restante terminará extendiéndose en el departamento vecino, que debe terminar de agilizar los trámites para propiciar la fase final de la obra.