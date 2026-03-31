El dólar oficial y el blue despidieron un marzo inestable con una caída de $15

El dólar despidió un marzo signado por las fluctuaciones con otra caída, esta vez de $15, para cerrar a $1.405 en las pizarras del Banco Nación. Quedó debajo de un dólar blue que pese a tener la misma caída terminó a $1.410 durante la última rueda del mes, con un mayorista que volvió a retroceder y amplió la brecha con la banda cambiaria del Banco Central (BCRA).
De ese modo, el primer trimestre del año se fue con un mayorista 5% abajo, en contraste con una inflación en alza. Pero con un BCRA que aprovechó el bajón para hacerse de más reservas que de todos modos no terminaron de engrosar el colchón.
Entre enero y marzo la brecha con el techo de la banda casi se cuadruplicó. Y llegó a ser de casi 20% en relación a un dólar que bajó $16 en el segmento mayorista a $1.382.
En el caso del dólar minorista, con la nueva caída perdió lo que había sumado en la víspera. Aún así algunas cotizaciones cerraron el mes aún más abajo, como el Hipotecario ($1.400) y otras más arriba, como Supervielle e ICBC ($1.410).
Cuántos dólares compró el Banco Central en marzo
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepaba por encima de los $1.500, con un dólar MEP que alcanzó los $1.423,63.
En marzo el Banco Central (BCRA) compró U$S670 millones en divisas en marzo pero las reservas cayeron. De esta manera, en el primer trimestre registró un resultado favorable de U$S4.382 millones.
No obstante, las reservas se desplomaron ante el complicado contexto global y los pagos de deuda: pese a las compras se achicaron en U$S3.469 millones.