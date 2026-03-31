El dólar oficial y el blue despidieron un marzo inestable con una caída de $15

DOLAR BLUE (4)

En el caso del dólar minorista, con la nueva caída perdió lo que había sumado en la víspera. Aún así algunas cotizaciones cerraron el mes aún más abajo, como el Hipotecario ($1.400) y otras más arriba, como Supervielle e ICBC ($1.410).

Cuántos dólares compró el Banco Central en marzo

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepaba por encima de los $1.500, con un dólar MEP que alcanzó los $1.423,63.

En marzo el Banco Central (BCRA) compró U$S670 millones en divisas en marzo pero las reservas cayeron. De esta manera, en el primer trimestre registró un resultado favorable de U$S4.382 millones.

No obstante, las reservas se desplomaron ante el complicado contexto global y los pagos de deuda: pese a las compras se achicaron en U$S3.469 millones.