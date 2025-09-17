Inicio Economía dólar
El dólar mayorista superó la banda y el Banco Central tuvo que vender U$S53 millones para frenarlo

Cerró en $1.474,50. El dólar blue saltó $35 hasta los $1.490 y quedó encima del dólar oficial. Cómo quedaron las reservas del Banco Central tras la intervención

Miguel Ángel Flores
Con un dólar mayorista arriba de la banda cambiaria, el Banco Central salió a vender divisas por primera vez.

El dólar mayorista, referencia del mercado financiero, subió este miércoles a $1.474,50 y al superar la banda cambiaria máxima impuesta por el Banco Central (BCRA) obligó al organismo monetario a intervenir con venta de divisas. En este caso, U$S53 millones.

Esto sucede luego de que el dólar minorista se despegara de ese parámetro, como un anticipo de lo que podía provocar una incertidumbre que el gobierno no termina de despejar. La cotización oficial del Banco Nación sumó $5 para cerrar en $1.485.

Sin embargo, la volatilidad fue tal que el dólar blue volvió a superar después de un mes al oficial. El billete estadounidense trepó $35 en el circuito informal hasta topar en $1.490.

Las variables que manejó este miércoles el Banco Central y que fueron publicadas en su página oficial.

Fue el mayor salto de una jornada de subas generalizadas, que oscilaron entre los $5 y $25 en el caso de los financieros. Y que finalmente forzó la venta de divisas del BCRA.

Qué pasó con el dólar MEP y otras cotizaciones

La reacción del mercado fue inmediata: cayeron bonos, ADR y acciones locales, reflejo de la desconfianza sobre la capacidad del Gobierno de cumplir con sus pagos de deuda mientras las reservas se erosionan por la intervención cambiaria.

Al mismo tiempo, subieron todos los tipos de dólar, otro signo inequívoco de incertidumbre a partir de un promedio de $1.492,52. Esto producto de que en algunos bancos llegó a venderse por hasta $1.495 y hasta $1.500, es decir, casi al mismo valor del dólar blue, que volvió a reposicionarse por encima del dólar oficial del Banco Nación.

Por su parte, los financieros dieron un salto de entre $20 y $25. Así, el dólar MEP cerró la rueda al mismo precio del blue ($1.490), mientras el CCL (Contado con Liquidación) cerró por encima de los $1.503 para la venta.

En tanto, luego de escalar un 8%, el dólar tarjeta superó los $1.940 incluido el recargo habitual del 30%.

Cómo quedaron las reservas del BCRA tras la intervención

La venta de U$S53 millones en reservas del BCRA para atenuar el despegue de la cotización del dólar se produjo en un momento en el que la acumulación es limitada. De hecho, las reservas llegaron a U$S39.777 millones luego de la intervención del organismo en el mercado.

Más allá del "test" que, según los especialistas, hacen los mercados sobre su poder de fuego, el director del BCRA, Federico Furiasse, aseguró que el organismo dispone de alrededor de U$S22.000 millones para intervenir si es necesario.

Antes, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, aseveró que al precio actual del dólar el Tesoro no acumulará divisas. Aunque dejó abierta la puerta para que el Central sí lo haga.

