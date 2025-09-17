El dólar operó por encima del techo de la banda y hay expectativa por la intervención del Banco Central

El dólar oficial en el Banco Nación sube $5 este miércoles y cotiza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en las pantallas del Banco Nación. En la mayoría de las otras entidades bancarias se vende a $1.490.
Con este último aumento del dólar mayorista se acerca a los $1.474 y rompe el techo de la banda cambiaria, lo que habilitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a intervenir el mercado vendiendo dólares.
Según fuentes del diario El Cronista en este escenario el BCRA habría vendido este miércoles 10 millones de dólares a U$S1.474,50 para el mayorista, la cotización de referencia para las bandas.
Los dólares financieros también registran fuertes subas. El Contado con Liquidación (CCL) $1.494 y el MEP a $1.484.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $1.930,5 en el Banco Nación.
El dólar también subió este miércoles. Ganó $15 y cotiza en las cuevas de referencia a $1460 para la compra y $1480 para la venta. El paralelo suma $55 en lo que va de la semana.
La brecha entre el oficial y el informal es casi nula (-0,33%). El paralelo cotiza $250 por arriba del valor con el que abrió el año a $1.230.