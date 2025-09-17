El dólar operó por encima del techo de la banda y hay expectativa por la intervención del Banco Central

Los dólares financieros también registran fuertes subas. El Contado con Liquidación (CCL) $1.494 y el MEP a $1.484.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $1.930,5 en el Banco Nación.

Dolares Cristian Lozano/Diario UNO

El dólar blue subió otros $15

El dólar también subió este miércoles. Ganó $15 y cotiza en las cuevas de referencia a $1460 para la compra y $1480 para la venta. El paralelo suma $55 en lo que va de la semana.

La brecha entre el oficial y el informal es casi nula (-0,33%). El paralelo cotiza $250 por arriba del valor con el que abrió el año a $1.230.