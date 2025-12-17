El Consejo Empresario Mendocino destacó que en Mendoza hay menos densidad de empresas que en el país

"Refleja la dificultad del país para ampliar su base productiva y crear empleo privado formal en un contexto de inestabilidad macroeconómica, desorden fiscal y presión sobre el sector productivo, verdadero generador de riqueza en cualquier país o región", precisa el informe elaborado por el economista Gustavo Rivarola.

créditos para pymes fondo para la transformación y el crecimiento.jpg En base al estudio, el Consejo Empresario Mendocino pidió mejores condiciones de competitividad para las empresas y el empleo formal.

Cuántas empresas cada 1.000 habitantes hay en Mendoza

A la hora de comparar regiones, el Consejo Empresario destaca una "una fuerte concentración geográfica y productiva". Un caso es la Región Pampeana, con 76% de empresas del país (15,5, el valor más alto): en el total, 3 de cada 4 empresas pertenecen al comercio, transporte, servicios profesionales y actividades financieras.

A la Patagonia, con 14,1 cada 1000 habitantes, le sigue Cuyo, cuyo 11,2 la deja por debajo del promedio nacional (13,4). Al fondo de la tabla aparecen el NEA y NOA con menos de 8 empresas.

Al discriminar el dato por provincias, según el Observatorio de Empleo y Desarrollo Empresarial, Mendoza tiene unas 25.000 empresas privadas registradas. Eso equivale al 4% del total nacional, y presenta una densidad de aproximadamente 12 empresas cada 1.000 habitantes, casi 1 punto menos que el promedio del país.

Así, en el ranking Mendoza está 10 entre 24 jurisdicciones y es la 4ta provincia más poblada detrás de CABA, Córdoba y Santa Fe, y por delante de Buenos Aires. Además, registra 133 empleos privados formales por cada 1.000 habitantes, un nivel inferior al promedio nacional (148), aunque superior al promedio del interior cuando se excluye a CABA (121).

Densidad empresarial: Argentina versus el mundo

"La comparación internacional acentúa la magnitud del desafío que enfrentamos", señala el informe del Consejo Empresario en referencia a datos del Banco Mundial que evidencian la posición desventajosa del país en cuanto a creación de empresas versus el resto del mundo.

El registro comparativo del BM muestra que la relación es de apenas 0,2 nuevas empresas por cada 1.000 personas en edad laboral (15 a 64 años) en Argentina, frente a 10,8 de Chile y 24,3 de Estonia.

A su vez, datos de la Fundación Observatorio PyME confirman una brecha estructural entre Argentina y otros países de la región y del mundo.

Lidera la Unión Europea, con cerca de 70 empresas cada 1.000 habitantes, mientras que en Latinoamérica llega a la mitad. México, Chile y Uruguay se ubican en el rango de 35 a 45 empresas cada 1.000 habitantes, mientras que Brasil no supera las 22.

Menor competitividad y "costo argentino", el factor detrás de las empresas

Para explicar esa brecha entre Argentina y Mendoza con el resto del planeta, el Consejo Empresario Mendocino señala "limitaciones persistentes" en la estabilidad macro, además de productividad y clima de negocios "que restringen la expansión del tejido empresarial y la generación de empleo formal".

En tal sentido, la entidad tomó el estudio como base para resaltar la necesidad de las reformas laboral y fiscal, para reducir el “costo argentino” y "fortalecer la competitividad de la economía nacional y provincial. El sector privado, como generador de inversión, empleo y riqueza, debe ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo".

Pero las autoridades del CEM fueron un poco más allá, para insistir en que el desarrollo sostenible debe ser parte de una agenda público privada, para "construir una política de Estado en torno a la competitividad". Esto, como motor para la creación de más empresas y empleo formal, uno de los déficits actuales de la economía argentina.