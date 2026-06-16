El CEM lanzó la convocatoria para el premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) lanzó oficialmente la convocatoria al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026. Es de la 23° edición del certamen que reconoce a quienes "generan un impacto transformador" en la comunidad.
Desde el CEM destacan al premio que se entregó por primera vez en el año 2004 como "el reconocimiento más importante de la región para el talento emergente".
Por eso la inscripción apunta a distinguir a los jóvenes más destacados en 7 categorías distintas. Como antecedente, en las últimas 21 ediciones del premio del CEM se otorgó a científicos, artistas, deportistas, líderes sociales y emprendedores.
"Mendoza tiene en su ADN la cultura del esfuerzo y un talento local muy fuerte que necesitamos potenciar más que nunca. Para recuperar una senda de crecimiento sostenible el camino es dar visibilidad y apoyar a las nuevas generaciones", señaló al respecto el presidente del CEM, Martín Clément.
Las 7 categorías que reconoce el CEM
El impacto histórico del certamen avala su relevancia: a lo largo de sus 22 ediciones previas, el premio ha registrado más de 1.700 postulaciones, con 478 ternados y 181 ganadores.
En su edición 2025, el premio del CEM atrajo a 140 postulantes repartidos en 6 categorías. Esta vez, se inscribirá a jóvenes que hicieron mérito en 7 áreas fundamentales, entendidas como motores clave para el desarrollo social y económico:
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Académica
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Científica y/o Tecnológica
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Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad
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Cultura
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Deporte
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Empresa
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Sector Público
Requisitos y el premio en disputa
La convocatoria está estrictamente dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años, que reúnan el requisito de haber nacido en la Mendoza o que demuestren una residencia mínima y comprobable de 6 años en la provincia.
Y a la hora de la inscripción, los postulantes pueden hacerlo por sí mismos en forma directa, o ser propuestos por terceros (instituciones, empresas o particulares que identifiquen sus méritos).
El proceso está abierto hasta el 1 de agosto de 2026. Los interesados deben completar un formulario digital mediante la plataforma dispuesta por el Consejo Empresario: https://jmd.cem.org.ar/participa.
Quienes resulten ganadores en cada una de las 7 categorías recibirán, además de un diploma de honor y difusión, un reconocimiento económico de U$S 800 como apoyo directo a la continuidad de sus respectivas actividades y proyectos.