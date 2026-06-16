El CEM lanzó la convocatoria para el premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026

"Mendoza tiene en su ADN la cultura del esfuerzo y un talento local muy fuerte que necesitamos potenciar más que nunca. Para recuperar una senda de crecimiento sostenible el camino es dar visibilidad y apoyar a las nuevas generaciones", señaló al respecto el presidente del CEM, Martín Clément.

Martín Klément CEM empresario 2 El presidente del CEM, Martín Clément, puso en valor el premio a los Jóvenes Mendocinos Destacados "para recuperar la senda del crecimiento" Foto: Martín Rios/ Diario UNO

Las 7 categorías que reconoce el CEM

El impacto histórico del certamen avala su relevancia: a lo largo de sus 22 ediciones previas, el premio ha registrado más de 1.700 postulaciones, con 478 ternados y 181 ganadores.

En su edición 2025, el premio del CEM atrajo a 140 postulantes repartidos en 6 categorías. Esta vez, se inscribirá a jóvenes que hicieron mérito en 7 áreas fundamentales, entendidas como motores clave para el desarrollo social y económico:

Académica

Científica y/o Tecnológica

Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad

Cultura

Deporte

Empresa

Sector Público

Requisitos y el premio en disputa

La convocatoria está estrictamente dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años, que reúnan el requisito de haber nacido en la Mendoza o que demuestren una residencia mínima y comprobable de 6 años en la provincia.

Y a la hora de la inscripción, los postulantes pueden hacerlo por sí mismos en forma directa, o ser propuestos por terceros (instituciones, empresas o particulares que identifiquen sus méritos).

El proceso está abierto hasta el 1 de agosto de 2026. Los interesados deben completar un formulario digital mediante la plataforma dispuesta por el Consejo Empresario: https://jmd.cem.org.ar/participa.

Quienes resulten ganadores en cada una de las 7 categorías recibirán, además de un diploma de honor y difusión, un reconocimiento económico de U$S 800 como apoyo directo a la continuidad de sus respectivas actividades y proyectos.