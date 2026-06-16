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El CEM lanzó la convocatoria para el premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026

Es la 23° edición, que reconoce a un joven destacado por cada una de las 7 categorías. Cómo inscribirse y cuál es el premio del CEM para los ganadores

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Los jóvenes mendocinos destacados en una de las últimas ediciones del premio otorgado por el CEM

Los jóvenes mendocinos destacados en una de las últimas ediciones del premio otorgado por el CEM

Gentileza CEM

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) lanzó oficialmente la convocatoria al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026. Es de la 23° edición del certamen que reconoce a quienes "generan un impacto transformador" en la comunidad.

Desde el CEM destacan al premio que se entregó por primera vez en el año 2004 como "el reconocimiento más importante de la región para el talento emergente".

Por eso la inscripción apunta a distinguir a los jóvenes más destacados en 7 categorías distintas. Como antecedente, en las últimas 21 ediciones del premio del CEM se otorgó a científicos, artistas, deportistas, líderes sociales y emprendedores.

"Mendoza tiene en su ADN la cultura del esfuerzo y un talento local muy fuerte que necesitamos potenciar más que nunca. Para recuperar una senda de crecimiento sostenible el camino es dar visibilidad y apoyar a las nuevas generaciones", señaló al respecto el presidente del CEM, Martín Clément.

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El presidente del CEM, Martín Clément, puso en valor el premio a los Jóvenes Mendocinos Destacados

El presidente del CEM, Martín Clément, puso en valor el premio a los Jóvenes Mendocinos Destacados "para recuperar la senda del crecimiento"

Las 7 categorías que reconoce el CEM

El impacto histórico del certamen avala su relevancia: a lo largo de sus 22 ediciones previas, el premio ha registrado más de 1.700 postulaciones, con 478 ternados y 181 ganadores.

En su edición 2025, el premio del CEM atrajo a 140 postulantes repartidos en 6 categorías. Esta vez, se inscribirá a jóvenes que hicieron mérito en 7 áreas fundamentales, entendidas como motores clave para el desarrollo social y económico:

  • Académica

  • Científica y/o Tecnológica

  • Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad

  • Cultura

  • Deporte

  • Empresa

  • Sector Público

Requisitos y el premio en disputa

La convocatoria está estrictamente dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años, que reúnan el requisito de haber nacido en la Mendoza o que demuestren una residencia mínima y comprobable de 6 años en la provincia.

Y a la hora de la inscripción, los postulantes pueden hacerlo por sí mismos en forma directa, o ser propuestos por terceros (instituciones, empresas o particulares que identifiquen sus méritos).

El proceso está abierto hasta el 1 de agosto de 2026. Los interesados deben completar un formulario digital mediante la plataforma dispuesta por el Consejo Empresario: https://jmd.cem.org.ar/participa.

Quienes resulten ganadores en cada una de las 7 categorías recibirán, además de un diploma de honor y difusión, un reconocimiento económico de U$S 800 como apoyo directo a la continuidad de sus respectivas actividades y proyectos.

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