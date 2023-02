►TE PUEDE INTERESAR: Firma chubutense proyectó una inversión de U$S20 millones en 5 áreas petroleras de Mendoza

El dólar paralelo se mantiene estable tras haber perdido el jueves pasado $ 2. La brecha, en tanto, es del 91% con respecto al dólar minorista y del 97% con el mayorista. Hasta el momento, el dólar paralelo se mantiene un peso por arriba del valor en el que abrió el mes y aumentó $ 30 en el transcurso del año.

El que sí registra cambios es el dólar oficial, vuelve a ganar 50 centavos y cotiza a $ 193 para la compra y $ 201 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 401. Mientras tanto, el dólar mayorista se ubica en la franja de los $ 194,95.

El Central terminó la jornada con un saldo positivo de unos u$s 3 millones tras su intervención cambiaria para atender las necesidades del mercado oficial. Así, el rojo acumulado en lo que va del mes permaneció en u$s 900 millones y superó los u$s 1109 millones en lo que va del año.

►TE PUEDE INTERESAR: Alberto Arizu: "Argentina viene con más de 12 años sin crecer en el mercado internacional del vino"