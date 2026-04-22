Créditos hipotecarios en el Banco Nación: cuánto hay que ganar para pedir 100.000 dólares para comprar una casa

El costo de la propiedad y el ahorro previo

Para acceder a un crédito de USD 100.000, el solicitante debe considerar que el banco solo financia hasta el 75% de la tasación o valor de compra. Esto implica que la propiedad a adquirir tiene un valor de mercado de USD 133.333.

Préstamo solicitado: USD 100.000.

Valor de la propiedad: USD 133.333.

Ahorro previo necesario: USD 33.333 (25% del valor total), a lo que se deben sumar gastos de escrituración, impuestos y comisiones inmobiliarias, que suelen rondar un 7% a 10% adicional del valor de la propiedad.

Ingresos necesarios y cuota inicial

El Banco Nación ofrece actualmente una tasa de 6% TNA + UVA para aquellos clientes que acrediten sus haberes en la entidad. Tomando como referencia un plazo de 20 años (240 meses) y un valor de la UVA de $1.895,39 (cotización al 22 de abril de 2026), los cálculos arrojan los siguientes resultados:

Para quienes cobran el sueldo en el banco, la tasa es del 6% TNA.

Cuota inicial estimada: Aproximadamente $1.003.003

Ingresos netos requeridos: El banco exige que la cuota no supere el 25% de los ingresos. Por lo tanto, el grupo familiar (o titular) debe demostrar ingresos netos mensuales de al menos $4.012.014.

En cambio, si fuese a 30 años, es decir 360 meses, los cálculos arrojan los siguientes resultados:

Cuota inicial estimada: Aproximadamente $839.371

Ingresos netos requeridos: El banco exige que la cuota no supere el 25% de los ingresos. Por lo tanto, el grupo familiar (o titular) debe demostrar ingresos netos mensuales de al menos $3.357.483.

creditos hipotecarios banco nación (2)

Requisitos clave para acceder a créditos hipotecarios en el BNA

Para acceder a esta línea, el Banco Nación establece condiciones que van más allá del sueldo:

Edad: Ser mayor de 18 años y no superar los 75 años al momento de pagar la última cuota.

Ser mayor de 18 años y no superar los 75 años al momento de pagar la última cuota. Antigüedad laboral: Mínimo de 1 año en relación de dependencia o 2 años para autónomos y monotributistas.

Mínimo de 1 año en relación de dependencia o 2 años para autónomos y monotributistas. Codeudores: El BNA permite sumar ingresos con el cónyuge, conviviente o padres, lo cual facilita alcanzar el piso salarial exigido.

El BNA permite sumar ingresos con el cónyuge, conviviente o padres, lo cual facilita alcanzar el piso salarial exigido. Seguro de "tope" (opcional): El banco ofrece una cláusula opcional que permite poner un límite al incremento de la cuota si la inflación (UVA) supera al índice de salarios (CVS), a cambio de una prima adicional del 1,5% anual.