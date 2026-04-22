El sueño de la casa propia vuelve a estar en el radar de la clase media argentina. Con la reactivación del mercado inmobiliario, el Banco Nación (BNA) se consolida como la opción más competitiva para acceder a créditos hipotecarios, aunque los ingresos necesarios siguen siendo una barrera de entrada.
Créditos hipotecarios en el Banco Nación: cuánto hay que ganar para pedir 100.000 dólares para comprar una casa
Con la reactivación del mercado inmobiliario, el BNA se consolida como la opción más competitiva. Cuáles son los ingresos necesarios para acceder a la casa propia, el valor de la cuota inicial y qué ahorros previos se requieren.
Para quienes buscan un crédito de USD 100.000 —monto que suele representar el 75% del valor total de un departamento de tres ambientes en zonas consolidadas—, los números requieren una planificación financiera rigurosa.
El costo de la propiedad y el ahorro previo
Para acceder a un crédito de USD 100.000, el solicitante debe considerar que el banco solo financia hasta el 75% de la tasación o valor de compra. Esto implica que la propiedad a adquirir tiene un valor de mercado de USD 133.333.
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Préstamo solicitado: USD 100.000.
Valor de la propiedad: USD 133.333.
Ahorro previo necesario: USD 33.333 (25% del valor total), a lo que se deben sumar gastos de escrituración, impuestos y comisiones inmobiliarias, que suelen rondar un 7% a 10% adicional del valor de la propiedad.
Ingresos necesarios y cuota inicial
El Banco Nación ofrece actualmente una tasa de 6% TNA + UVA para aquellos clientes que acrediten sus haberes en la entidad. Tomando como referencia un plazo de 20 años (240 meses) y un valor de la UVA de $1.895,39 (cotización al 22 de abril de 2026), los cálculos arrojan los siguientes resultados:
Para quienes cobran el sueldo en el banco, la tasa es del 6% TNA.
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Cuota inicial estimada: Aproximadamente $1.003.003
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Ingresos netos requeridos: El banco exige que la cuota no supere el 25% de los ingresos. Por lo tanto, el grupo familiar (o titular) debe demostrar ingresos netos mensuales de al menos $4.012.014.
En cambio, si fuese a 30 años, es decir 360 meses, los cálculos arrojan los siguientes resultados:
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Cuota inicial estimada: Aproximadamente $839.371
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Ingresos netos requeridos: El banco exige que la cuota no supere el 25% de los ingresos. Por lo tanto, el grupo familiar (o titular) debe demostrar ingresos netos mensuales de al menos $3.357.483.
Requisitos clave para acceder a créditos hipotecarios en el BNA
Para acceder a esta línea, el Banco Nación establece condiciones que van más allá del sueldo:
- Edad: Ser mayor de 18 años y no superar los 75 años al momento de pagar la última cuota.
- Antigüedad laboral: Mínimo de 1 año en relación de dependencia o 2 años para autónomos y monotributistas.
- Codeudores: El BNA permite sumar ingresos con el cónyuge, conviviente o padres, lo cual facilita alcanzar el piso salarial exigido.
- Seguro de "tope" (opcional): El banco ofrece una cláusula opcional que permite poner un límite al incremento de la cuota si la inflación (UVA) supera al índice de salarios (CVS), a cambio de una prima adicional del 1,5% anual.