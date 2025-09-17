Confirmado el precio del dólar este jueves 18 de septiembre cuando abran los bancos

Dolares A cuánto se venderán los dólares este jueves 18 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el jueves 18 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este jueves 18 de septiembre:

Banco Nación: $1.485

Banco Galicia: $1.490

Banco ICBC: $1.490

Banco BBVA: $1.490

Banco Supervielle: $1.495

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.490

Banco Patagonia: $1.485

Banco Hipotecario: $1.490

Banco Santander: $1.490

Brubank: $1.485

Banco Credicoop: $1.490

Banco Macro: $1.495

Banco Piano: $1.485

Este miércoles, por primera vez se superó la franja superior impuesta por el Banco Central para el dólar. Incluso se especuló con una posible intervención del organismo para que la moneda norteamericana no subiera más de precio.

dolares (4) Los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar en el inicio de este jueves 18 de septiembre.

A cuánto se venderán los dólares en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. La billetera virtual confirmó que el precio de la moneda norteamericana será de $1.488 en el inicio de este jueves.

A cuánto se venderá el dólar blue este jueves 18 de septiembre

Igual que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue.

A diferencia de las jornadas anteriores, en las que el dólar blue se cotizó por debajo del dólar oficial, este miércoles ambos tipos de dólares se equipararon y este jueves arrancará a un precio de $1.490.