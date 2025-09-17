Confirmado el precio del dólar este jueves 18 de septiembre cuando abran los bancos

La confirmación fue hecha por cada entidad al Banco Central de la República Argentina (BCRA) e incluye un aumento con respecto al precio que tuvo el dólar en el inicio de este miércoles.
Según lo confirmado por el Banco Central, el dólar tendrá un precio promedio de $1.489, aunque las entidades lo podrán vender a mayor o menor precio.
Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este jueves 18 de septiembre:
Este miércoles, por primera vez se superó la franja superior impuesta por el Banco Central para el dólar. Incluso se especuló con una posible intervención del organismo para que la moneda norteamericana no subiera más de precio.
Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. La billetera virtual confirmó que el precio de la moneda norteamericana será de $1.488 en el inicio de este jueves.
Igual que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue.
A diferencia de las jornadas anteriores, en las que el dólar blue se cotizó por debajo del dólar oficial, este miércoles ambos tipos de dólares se equipararon y este jueves arrancará a un precio de $1.490.