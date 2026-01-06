Confirmado el precio del dólar el miércoles 7 de enero cuando abran los bancos

Los bancos más grandes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este miércoles 7 de enero de 2026, cuando tengan inicio las actividades bancarias y queden habilitadas las operaciones cambiarias en cada una de las entidades.
Según explicitaron desde cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar va a tener un promedio de alrededor de $1.495 este miércoles 7 de enero, aunque algunas entidades lo tendrán a un valor menor o mayor, pero cercano a este.
En tanto, el dólar blue arrancará otra semana con un precio superior a los $1.500, según confirmaron desde las cuevas, aunque con una leve baja respecto al comienzo de esta semana.
Precio del dólar este miércoles 7 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este miércoles 7 de enero será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.490
- Banco Nación: $1.495
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.495
- Banco Supervielle: $1.492
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.500
- Banco Hipotecario: $1.495
- Banco Santander: $1.490
- Brubank: $1.490
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.495
- Banco Piano: $1.485
- Banco de Comercio: $1.490
Vale recordar que con la llegada del 2026, el gobierno decidió implemente un cambio muy importante en las bandas cambiarias, ya que estas dejaron de actualizarse a un ritmo del 1% mensual y lo pasaron a hacer según la inflación registrada dos meses antes. Esto significa que en enero, cambiaron en un 2,50%
Precio del dólar blue el miércoles 7 de enero
Al mismo tiempo que los bancos comiencen a vender dólares el miércoles 7 de enero, las cuevas también lo harán con un precio ya confirmado, que será menor al del lunes y martes de esa semana.
En el tercer día de la semana, se confirmó que el dólar blue va a tener, otra vez, un precio superior a los $1.500, más exactamente cotizará en $1.510, confirmaron desde las cuevas.