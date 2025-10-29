Cómo es la nueva moneda que lanzó el Banco Central: cuál es su valor y por qué genera polémica

El Banco Central de la República Argentina anunció el lanzamiento de una nueva moneda. En este caso será conmemorativa y tendrá dos versiones. Sin embargo, ya ha generado una polémica.
La nueva moneda del Banco Central tiene como fin conmemorar el mundial 2026 utilizando el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en el mundial de México 86. No obstante, una omisión ha generado que la entidad sea muy criticada.
Cómo es la nueva moneda que lanzará el Banco Central
El Banco Central decidió lanzar una nueva moneda y para ello desarrolló un diseño que a muchos les trajo el recuerdo de los cuartos de final de México 86, cuando se enfrentaron Argentina e Inglaterra y Maradona hizo el gol considera como el mejor en la historia de los mundiales.
En la parte del frente, esta moneda presenta una pelota de fútbol y la leyenda "República Argentina" en el arco superior, mientras que abajo dice "Copa Mundial de la Fifa 2026". Sin embargo, es en el reverso lo que hace que esta moneda vaya a ser querida por muchos, pero también muy polémica.
Esto se debe a que allí se puede ver una especie de esquema de cómo fue el gol de Maradona contra Inglaterra, aunque no hay ninguna mención hacia el jugador argentino. En las redes sociales, esto se tomó como una decisión basada en la ideiología del gobierno de Javier Milei, por lo que fue muy criticado el diseño.
No es la primera vez que el Banco Central lanza una moneda por un mundial de fútbol. De hecho, lo viene haciendo desde Alemania 2006 como parte de un programa en el que participan otros países.
Cuánto cuesta la moneda del mundial 2026 que lanzó el Banco Central
Según lo confirmado en el Banco Central, esta moneda tendrá un valor simbólico de 10 dólares y será de plata. En tanto, también habrá una versión de oro, pero esta no será comercializada en Argentina, sino que se venderá en el exterior.