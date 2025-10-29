Cómo conseguir la nueva moneda que recuerda el gol de Maradona a los ingleses

banco central (2)

Cómo es la nueva moneda de Maradona que lanzará el Banco Central

El Banco Central para su nueva moneda aplicó un diseño que a muchos les trajo el recuerdo de los cuartos de final de México 86, cuando se enfrentaron Argentina e Inglaterra, y Maradona hizo el gol considerado como el mejor en la historia de los mundiales.

En la parte del frente, esta moneda presenta una pelota de fútbol y la leyenda "República Argentina", mientras que en arco inferior dice "Copa Mundial de la FIFA 2026". En el reverso se puede ver una especie de esquema de cómo fue el gol de Maradona contra Inglaterra, aunque no hay ninguna mención hacia el jugador argentino.

No es la primera vez que el Banco Central lanza una moneda por un mundial de fútbol. De hecho, lo viene haciendo desde Alemania 2006 como parte de un programa en el que participan otros países.

monedas maradona

Cómo conseguir la moneda de Maradona que lanzó el Banco Central

La edición de plata contará con 2.500 unidades a comercializar en el mercado nacional, tendrá un valor simbólico de $10 y costará $235.000. Para conseguirla, se debe completar un formulario puesto a disposición por el Banco Central.