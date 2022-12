Bodegueros denuncian que las indemnizaciones por heladas no llegan y advierten por los puestos de trabajo

"La ayuda no llega. Tenemos reuniones continuamente con el Gobierno y si bien son muy empáticos, no logramos que se activen las medidas económicas que prometieron. Los productores están muy preocupados y no sabemos cuán baja será la producción el año que viene", contó, a el portal de El Cronista, Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina durante el Foro de Vitivinícola en Mendoza.